Maika Makovski estudia grabar dos discos y una banda sonora en 2018

Logroño, 7 ene (EFE).- La cantante Maika Makovski, que hoy cierra el Festival Actual con un concierto en Logroño, proyecta para este 2018 grabar dos discos y una banda sonora para una película, según ha informado en una entrevista con Efe.

Makovski elude profundizar en estos proyectos porque aclara que no los tiene cerrados, pero asegura que es "ambiciosa" y adelanta que, además, le apetece "volver a un formato muy pequeño" en proyecto musical y "hacer algo eléctrico".

Esta artista, nacida en Palma de Mallorca, ofrece hoy un concierto en el Palacio de Congresos, junto a su banda Brossa Quartet de Corda, dentro de Actual 2018, que pone fin a cinco días de más de un centenar de actividades musicales, danza, teatro y cine, que han marcado el inicio de la programación nacional del año.

Makovski define su música pop-rock como "libre", en la que ella intenta "traducir la vida" lo mejor que puede, "sin pensar demasiado en etiquetas", ya que lo que le gusta es que "pase algo en las canciones y tengan vida".

Señala, entre sus influencias, a artistas clásicos como Bob Dylan, Neil Young, The Kinks y Led Zeppelin, además de otros tipos de música, como la francesa de los años 60, aunque, últimamente, escucha folk macedonio, "sobre todo, a Sarieski".

Sobre sus actuales proyectos, informa de que ha colaborado con el productor inglés John Parish para la creación de su último disco, "Chinook Wind", grabado en los estudios Toybox de Brístol (Inglaterra).

"Repetí con él porque necesitaba a alguien que me conociera y en quien pudiera confiar, me fui a grabar sola por primera vez, porque siempre había estado rodeada de mi banda", explica y añade que, para este disco, buscaba "otra apertura y nuevos estímulos", por lo que necesitaba "una roca" en la que apoyarse.

"En el directo hemos hecho una revisión del disco y lo hemos llevado más allá todavía", apunta Makovski, quien agrega que el álbum "está más basado en bajo, batería y guitarra, y el directo se ha arreglado para que el peso recaiga especialmente sobre el cuarteto de cuerda y casi todas las canciones parten de él".

Especifica que, "en cuanto a arreglos, el directo es más rico y más voluptuoso, lo cual no quiere decir que sea mejor que el disco, es, simplemente, diferente".

El formato de los conciertos de la artista balear incluye el cuarteto de cuerda, trompa, batería con octapad y guitarra eléctrica, que es tocada por Makovski, quien ha señalado también que, aunque cabría esperar oír estos instrumentos de forma más clásica, son utilizados "con bastante fiereza".

"Los instrumentos acústicos me han sorprendido en el sentido de que me he dado cuenta de que pueden ser bastante más salvajes, incluso que los eléctricos", ya que "reaccionan tanto a la fuerza de tu brazo como a la potencia de tus pulmones; es una cosa muy animal y cruda", recalca.

Esta artista indica, además, que, aunque las letras de sus canciones no fomentan el activismo, si ella puede "ayudar a promover cosas" que le parezcan "positivas y necesarias con la voz y el alcance" que esta tiene, eso sin ser "muy conocida", "por supuesto" que lo va a hacer.

Asegura que no considera que su música sea feminista, pero sí su persona, y es que sus canciones "no tienen un mensaje muy marcado en ese sentido" porque nunca le han gustado "las canciones panfletarias", sino las obras que "pintan algo" y ella misma puede sacar lo que su mente "sea capaz de deducir".

Makovski también ha trabajado como actriz, "un poco, sin comerlo ni beberlo", a raíz de "la idea de componer una banda sonora" y se ha dado cuenta, "sobre todo, de lo difícil que es la profesión de actor", explica.

Cree que "el criterio se está abriendo paso" en el mundo de la música", gracias a "mucha gente" que desarrolla iniciativas como festivales muy cuidados y grabaciones muy bien hechas".

También opina que el panorama musical español "está mejorando cada día" con grupos de calidad", por lo que espera que la industria musical que hay alrededor "también vaya haciéndose eco y mejorando".

Además, sostiene que, en general, hay una concepción de la música centrada en lo negativo, aunque recalca que, para ella, la música "es arte" e, incluso, "medicina".

"Para que la música pase a ser arte, en cualquier sitio, necesita una industria y una difusión de calidad", subraya esta cantante de madre andaluza y padre macedonio.

Relata que su vínculo con esta disciplina comenzó por su padre, músico, gracias a quien tuvo la oportunidad de "ver, como normal, esta profesión" y estuvo expuesta a "unos sonidos muy especiales".

"Mi padre es multiinstrumentista; toca instrumentos tan curiosos como el alpenhorn y el serpentón y hay muchas flautas curiosas en su arsenal", además de ser "trompetista y acordeonista de carrera", relata la artista, quien añade que, después, su padre "ha sido muy inquieto buscando sonidos" y ella creció "con todo eso alrededor".