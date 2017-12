Logroño renueva el convenio con el Gobierno riojano para extinción incendios

Logroño, 29 dic (EFE).- El pleno municipal de Logroño ha acordado renovar por 600.000 euros el convenio con el Gobierno de La Rioja en materia de extinción de incendios y salvamento; y ha conocido la prorroga del que tiene con Bomberos Forales de Álava para compensar los servicios que prestan los bomberos logroñeses en ese territorio.

El pleno del Ayuntamiento, en una sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado, con el voto a favor del PP, la abstención del PSOE y Ciudadanos y el contrario de Cambia Logroño y Grupo Mixto, el convenio con el Gobierno riojano para la coordinación y gestión del servicio contra incendios y salvamentos.

El objetivo de este convenio es la coordinación entre ambas entidades para la gestión del servicio contra incendios, de forma que desde el Parque de Logroño se atiende a 49 municipios del entorno metropolitano y sus alrededores y de Cameros y del valle del Jubera.

El convenio de este año se mantiene en los 600.000 euros del ejercicio anterior para afrontar gastos de personal y corrientes, una cantidad que viene a compensar "la extraordinaria labor que desarrollan los Bomberos de Logroño en el área asignada del territorio riojano", ha asegurado el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz.

Ha añadido que este convenio, en el que, ha dicho, se ha negociado "hasta el último minuto", permite ajustar el coste efectivo del servicio que los Bomberos de Logroño prestan cuando realizan trabajos fuera de la ciudad y, de esta forma, "el Gobierno de La Rioja reconoce la prestación de un servicio de calidad" por parte de los Bomberos de la capital riojana.

Se ha referido a que la cuantía del convenio se elevó en 2014 un 40 %, al pasar de 430.000 a 600.000, cantidad que se mantiene, en reconocimiento al servicio que prestan los Bomberos de Logroño a medio centenar de municipios riojanos.

Sáinz ha señalado que el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño se han puesto de acuerdo para la firma de este convenio, que no supone un detrimento para el Consistorio.

La alcaldesa logroñesa, Concepción Gamarra, ha destacado los principios de responsabilidad y solidaridad y ha dicho que le preocupan los planteamientos que cuestionan el papel que desarrolla el Parque Municipal de Bomberos de Logroño cuando presta servicio a otros municipios como parque comarcal.

Ha añadido que se trata de un modelo de gestión del servicio de extinción de incendios a nivel local y regional que es sostenible y "no estamos hablando de un convenio, de un dinero y de un porcentaje de salidas, hablamos de un modelo territorial de la prestación de un servicio público".

Gamarra ha criticado que se desarrolle un debate "demagógico" en esta materia al cuestionarse que si el próximo uno de enero, no hay convenio, los bomberos de Logroño no acudan a esos municipios.

Para ella, desde la responsabilidad y la solidaridad de la ciudad de Logroño, "con convenio y sin convenio", el uno de enero de 2018 los bomberos logroñeses acudirán a esas localidades si es necesario.

"Esta ciudad no pierde de vista el papel que tiene, más allá de las competencias, en garantizar la sostenibilidad de una comunidad autónoma donde podemos, desde la solidaridad, hacerla más fuerte".

Sáinz ha lamentado la urgencia con la que se ha convocado el pleno, pero ha defendido la importancia de este convenio, tanto por la cantidad económica que contempla como por la reciprocidad que contempla porque, si fuera necesario, Logroño, contaría con la colaboración de los cuatro parques de bomberos del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS) de La Rioja.

El hecho de aprobar hoy el convenio se debe a que tiene que reflejarse el coste efectivo del servicio que se presta, lo que deben acordar el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno regional.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Arraiz, ha criticado que se hayan "exprimido" en exceso los plazos y que no se haya convocado a tiempo el pleno, lo que "no es de recibo"; ha añadido que el informe de la Intervención Municipal señala que el convenio no cumple la normativa en estabilidad presupuestaria y se ha referido a la extemporaneidad, lo que hace que el Ayuntamiento "financie" competencias que no son suyas.

Su homólogo de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, para quien esta sesión plenaria es "un pleno contrareloj" y "una falta de respeto", ha subrayado que el convenio no se ha trabajado con los bomberos de Logroño y ha citado el informe de la Intervención Municipal, que pone "reparos" al texto aprobado.

La concejala María Luisa Alonso, de Ciudadanos, ha entendido que no son formas de aprobar este convenio porque la oposición no ha tenido tiempo de leer el convenio y ha añadido que el Gobierno de La Rioja "no toma en serio" al Ayuntamiento de Logroño, al que la administración autonómica debe pagar en tiempo y forma.

El concejal regionalista Rubén Antoñanzas ha criticado que haya tenido tres minutos efectivos para estudiar este convenio, dado que se le ha entregado media hora antes de iniciarse el pleno; cree que, según el interventor municipal, no es el mejor convenio; y ha afirmado que el Gobierno local del PP trabaja a "trompicones" y sin una dirección.

Sáinz ha subrayado que no hay carencias en el servicio de Bomberos de Logroño, "más allá de tensiones sindicales"; Peña se ha referido a un comunicado de los bomberos sobre el incumplimiento de los protocolos en un incendio ocurrido ayer en la ciudad y Alonso ha pedido que se mejore el parque de bomberos.