El PP destaca la "responsabilidad" de Fomento por "entender" a La Rioja

Logroño, 28 dic (EFE).- El PP riojano destaca la "responsabilidad" mostrada por el Ministerio de Fomento y por su titular, Íñigo de la Serna, por "entender" las demandas hechas desde esta comunidad para que retome el proyecto de tren de alta velocidad entre Logroño y Castejón.

Así lo han considerado hoy, en una conferencia de prensa, el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, y el portavoz en el Parlamento regional del PP, Jesús Ángel Garrido, después de que Fomento haya hecho pública su decisión de retomar ese tramo.

Ese anuncio se produjo menos de dos semanas después de que De la Serna dijera en Logroño que la alta velocidad ferroviaria solo comunicaría La Rioja a través de Miranda de Ebro (Burgos).

"Es una noticia positiva", ha subrayado Cuevas, que ha incidido en que en el futuro toda La Rioja podrá comunicarse con tren de alta velocidad, dado que el retomar el tramo Logroño-Castejón no supone abandonar el Logroño-Miranda de Ebro.

Ante las protestas de diferentes colectivos por la repercusión medioambiental que podría tener ese último tramo hasta la localidad burgalesa, el consejero ha considerado que "no hay que adelantar acontecimientos" y "en cualquier caso, cada infraestructura tiene un doble impacto, económico y medioambiental".

Así, ha proseguido, "el desarrollo de ese tramo se irá viendo y una vez que se analicen las alegaciones se considerará cual es la opción más adecuada para los intereses de España y La Rioja".

Pero ha incidido en el "apoyo sin fisuras, ni dudas" del PP de La Rioja al Ministerio de Fomento "porque que ha sido sensible a las demandas de la sociedad riojana y del Gobierno regional".

"El ministro ha escuchado las necesidades de La Rioja y ya ha dado orden para avanzar en el tramo Logroño-Castejón", en el que "no se empieza de cero, hay un trabajo previo hecho, que se puede aprovechar aunque haya que actualizarlo", ha asegurado el Consejero.

Cree que tras el trabajo hecho por el Gobierno de La Rioja "de forma tranquila, sin estridencias, en silencio y sin agarrarse a pancartas" es el momento de "sumarse al pacto por las infraestructuras que propuso el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros".

Ha invitado a sumarse a ese pacto a los agentes sociales y a los partidos políticos "y a todo el que quiera trabajar desde la responsabilidad y sin demagogia" en busca de "una oportunidad histórica para la llegada a la comunidad de grandes infraestructuras".

En esta misma línea, Garrido ha asegurado que el Gobierno central "ha entendido las demandas de La Rioja" y ha incidido en que "es más importante que el AVE pase por La Rioja, que el que llegue a La Rioja".

Ha recalcado que el PP "nunca ha renunciado a nada" y "poco a poco soluciona las demandas históricas de la sociedad riojana" en carreteras y ferrocarril.

Así, ha dicho, se prevé que en los próximos siete años se inviertan 350 millones de euros en carreteras, desde el Ministerio de Fomento, y, en total, la inversión en infraestructuras puede alcanzar los 2.000 millones de euros en una década.

Frente a esos datos "la oposición no hace nada, solo critican", ha afirmado y ha rechazado el que "den lecciones quienes en el pasado no cumplieron, no hicieron nada, o hicieron cosas negativas" respecto a las infraestructuras riojanas".

Ha aludido, en ese punto, a que "el PSOE, cuando gobernó, sacó a La Rioja de la red transeuropea de transportes" con lo que los socialistas riojanos "son presa de su pasado", ha concluido.