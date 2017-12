Joe Arlauckas aprecia en España un descenso de la actividad deportiva escolar

Logroño, 28 dic (EFE).- El exjugador de baloncesto Joe Arlaukas cree que en España ha descendido en los últimos años la actividad deportiva que realizan los niños y los jóvenes y considera que la sociedad debe fomentar un cambio de hábitos para "evitar cosas como la obesidad infantil, que no existía hace veinte años".

Arlauckas (Rochester. Nueva York. 1965) ha hecho estas declaraciones hoy a Efe con motivo de su presencia en Logroño para participar en varias actividades de formación en baloncesto, todas con carácter solidario para la ONG Fundación Enrique de Osso, organizadas por la Federación Riojana y el Club Baloncesto Lardero (La Rioja).

El que fuera jugador, entre otros, de Caja de Ronda (actual Unicaja), Baskonia y Real Madrid, trabaja en la actualidad como comentarista de la Euroliga y entrena a dos equipos de baloncesto infantil en Madrid.

Por esa faceta, percibe la situación en la que se encuentran los niños españoles, "demasiado ocupados de internet, las redes sociales y los juegos en red"; mientras que "cualquier deporte de equipo, y mejor si es baloncesto" promueve valores "de salud y vida sana, o de aprender a colaborar".

"Pero ahora los chavales lo tienen más difícil que antes", considera, tanto porque "faltan lugares donde hacer deporte todo el año" como porque "hay cosas, como internet, que antes no existían".

Ha calificado como "muy negativo" que "haya chavales que no salen de casa por jugar en red o estar en redes sociales" y también se siente preocupado por ver "casos de obesidad infantil en un país en el que eso no existía cuando llegué".

El ala-pívot llegó a España en 1988, tras una temporada en la NBA y un paso breve por Italia, y se convirtió, durante una década, en uno de los jugadores más destacados en el baloncesto español, donde ganó la Liga, la Recopa de Europa y la Copa de Europa con el Real Madrid, con el que llegó a anotar 63 puntos en un partido en Italia.

Desde su experiencia incide en que "los padres deben dar ejemplo a sus hijos y hacer más deporte" porque "España tiene cada vez más deporte de alto nivel, pero menos popular" y "es una realidad ante la que hay que abrir los ojos".

A pesar de su experiencia entrenando a niños, asegura que tiene claro que no será técnico profesional porque "ese es un tipo de vida que no me apasiona"; al tiempo que bromea con que él ya tiene el pelo blanco y no quiere "que se caiga" porque "ser entrenador de un equipo profesional es muy difícil".

Se ha decantado profesionalmente por seguir ligado al baloncesto europeo de elite como comentarista de la Euroliga, una competición en la que ve "un mal balance para el baloncesto español", dentro del que "solo el Real Madrid tiene mejor pinta", aunque "tiene un par de semanas por delante en las que se juega mucho".

Considera que Unicaja y Valencia han visto como "la Euroliga es algo muy duro para ellos" y Baskonia es "ahora mismo el mejor equipo de Europa, pero viene de muy atrás porque empezó muy mal y así progresar el difícil".

Y al Barcelona "tampoco va bien y ahora ya no le puede echar la culpa al entrenador", en alusión a la situación vivida la pasada campaña con el técnico griego Georgios Bartzoksas, que es "uno de los mejores de Europa", ha subrayado.