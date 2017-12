Riojas de Lidl de menos de 10 ? logran medalla Oro de Berliner Wein Trophy

Madrid, 20 dic (EFE).- Diez vinos españoles comercializados por Lidl en el segmento de menos de 10 euros, entre ellos dos Riojas, han conseguido medalla de oro en la última edición del Berliner Wein Trophy 2017, el mayor y más importante concurso de vinos en Alemania, ha informado la compañía de distribución en un comunicado.

El Berliner Wein Trophy, que comenzó su andadura en 2004, reúne desde entonces cada año a 400 catadores internacionales que prueban y premian más de 15.000 vinos procedentes de 40 países.

Este concurso se celebra no solo en Alemania sino que debido a la importancia que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años, también está presente en Portugal e incluso en Asia, para satisfacer la enorme demanda por este tipo de eventos.

"Es por ello, que año tras año, se convierte en una de las citas más importantes del mundo del vino con mayor número de vinos a concurso", ha puntualizado.

Han conseguido la medalla de oro en la edición de 2017: Barón del Cega Gran Reserva 2008 (DO Valdepeñas), Cinglano Ecológico 2016 (DO Jumilla), Tramuz 2015 (DO Ribera del Duero), Fincas del Lebrel Crianza 2014 y Reserva 2010 (DO Rioja), Vega del Pas Verdejo 2016 (DO Rueda), Neo Crianza 2013 (DO Ribera del Duero), Coto de Ibedo 2016 (D.O. Ribeiro), Aragonia Vendimia Seleccionada 2013 (DO Campo de Borja) y Ceo Godello 2015 (DO Monterrei).

El BWT cuenta además con el patrocinio de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) y de la UIOE (Unión Internacional de Enólogos) y es cita obligada para los profesionales relacionados con el sector del vino.