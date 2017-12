Aprueban ampliar aceras en tramo de Villamediana y cruce de Chile con Vitoria

Logroño, 20 de dic (EFE).- La Junta de Gobierno Local de Logroño ha adjudicado hoy las obras de mejora y ampliación de aceras que se ejecutarán en próximo año en el tramo de la calle Villamediana comprendido entre Avenida Colón y Marqués de la Ensenada y la intersección de la calle Chile con Vitoria.

El portavoz del Equipo de Gobierno Municipal, Miguel Sáinz, ha explicado hoy, en rueda informativa posterior a la reunión semanal de la Junta, que las obras de la calle Villamediana, por un importe de 88.867 euros, comenzarán en el mes de marzo y se prolongarán durante tres meses.

Las obras, ha especificado, comprenden "sustanciales mejoras" en este tramo de la calle Villamediana, ya que además de ampliar las aceras de 2,5 metros a 4,5 metros con la sustitución del actual aparcamiento en batería a línea.

También comprende la renovación de las redes de saneamiento, el alumbrado público, nuevo mobiliario urbano y la plantación de 14 árboles.

En la intersección de las calles Chile con Vitoria, "un cruce complicado desde el punto de vista de la seguridad vial", ha informado de que las obras tienen un coste de 52.405 euros y comenzará en el próximo mes de abril, con el objetivo de "mejorar la visibilidad y la protección del peatón".

Para ello, ha detallado que se "crearán orejas mediante la ampliación de anchura de las aceras existentes en la zona de paso de peatones que impedirán el aparcamiento de vehículos y, por tanto, mejorará la visibilidad y la seguridad peatonal para reducir la siniestralidad y los atropellos".

Además de la ampliación de las aceras, ha avanzado que también se renovará la conducción de agua potable, la instalación eléctrica de alumbrado público y se instalarán nuevas papeleras y mobiliario urbano.

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado las obras para el nuevo alumbrado público exterior, tipo isla, en el vial de acceso al Hospital San Pedro, "una actuación muy demandada en la zona sur de la ciudad", que comenzará a ejecutarse en los próximos meses de febrero y marzo por un importe de 47.111 euros.

La actuación, ha precisado que comprende la instalación de 18 nuevas farolas, una cada 20 metros, en un vial de 400 metros de longitud que "se colocarán en la mediana e iluminarán ambos lados de la calzada" para "mejorar el acceso peatonal al Hospital San Pedro desde el barrio de Cascajos".

Cada farola, ha indicado que dispone de una placa fotovoltaica que "solo consume energía solar", por lo que no este tramo no estará conectado a la red de alumbrado eléctrico de la ciudad ya que se trata de "una iluminación eficiente que no consume energía".

Estas luminarias, "solo consumirían energía eléctrica en caso de que fallara la placa fotovoltaica, para mantener el alumbrado", y ha concretado que se trata de farolas "con tecnología led y de bajísimo coste, prácticamente inexistente".

Por último, Sáinz ha informado de que la Junta de Gobierno también ha aprobado hoy el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Logroño con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Rioja por un importe "similar al de otros años" de 31.371 euros.

A través de este convenio, ha destacado que "tanto la Federación como las Asociaciones de Vecinos dispondrán de autonomía e ingresos suficientes" para el desarrollo de actividades y continuar ejerciendo su "importante papel para mejorar la participación ciudadana y el tejido asociativo de la ciudad".