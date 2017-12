Nieto asegura que la comisión del parking ha sido "estrictamente política"

Logroño, 19 dic (EFE).- El exconsejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha asegurado hoy que la Comisión de Investigación del Parlamento riojano sobre la adjudicación de la gestión del parking del CIBIR "no investiga" la gestión de ese contrato, sino que es una comisión "estrictamente política".

"Lo que han traído (en alusión a la oposición) aquí es una cuestión estrictamente política, de gestión política, en la que no vamos a estar de acuerdo y las cuestiones políticas no las deciden las comisiones de investigación; son los ciudadanos cuando van a las urnas", ha enfatizado Nieto, bajo cuya responsabilidad se tramitó este contrato del parking del CIBIR.

Con estas palabras ha concluido Nieto su intervención ante esta Comisión, a la que acude por segunda vez, después de hacerlo el pasado 16 de mayo, y en la que ha reiterado que en este contrato no ha existido ilegalidad ni irregularidad alguna, según sus datos.

Nieto también ha recalcado que cada día está "más convencido" de que las conclusiones (de esta comisión) las tenían tomadas (los grupos de la oposición PSOE, Podemos y Ciudadanos) cuando pidieron que se constituyese este órgano en el Parlamento riojano y que todas sus actuaciones y movimientos "se están llevando a cabo para tratar de demostrar lo que les hubiera gustado, y que no han podido".

El CIBIR, cuya inversión alcanzó los 40 millones de euros, entró en funcionamiento en la primavera de 2007, unos meses después de que lo hiciera el complejo del Hospital San Pedro y sus estacionamientos.

Se ha demostrado que "no hay ninguna irregularidad ni ilegalidad en el contrato de la gestión de este estacionamiento, que tiene unas 600 plazas, y en toda esta actuación", ha incidido Nieto, quien ha añadido que si la gestión es buena o mala puede ser susceptible de opiniones, pero no que haya habido, ha incidido, irregularidades.

Los diputados de la oposición en la comisión -PSOE, Podemos y Ciudadanos- han coincidido en afirmar que este contrato, adjudicado por un importe de 9,4 millones de euros a "Aparcamientos CIBIR, S.L." en 2007, demuestra "una pésima gestión" por parte del Gobierno riojano, lo que ha negado el PP, que ha incidido en la ausencia de irregularidades.

La diputada socialista Nuria del Río, ha incidido en que "algo se hizo mal (en la adjudicación y resolución de este contrato), cuando se estimó una ocupación superior al 80 %, que actualmente no llega al 4% y, además, se cerró en 2013 habiendo elecciones por medio".

En este contexto, la oposición, en bloque, también ha criticado que el coste de esta adjudicación se eleva a 26 millones, en concepto de amortización del crédito y cláusulas del contrato, a 40 años, dado que, según han insistido sus diputados, la ocupación no llega al 4 %.

Nieto ha recalcado que el estacionamiento del CIBIR fue cerrado en 2013 por una decisión de los responsables políticos, sin que haya detrás "jugadas ni una pésima gestión".

Entre otros aspectos, ha reiterado que la Fundación Rioja Salud adjudicó al Banco de Santander un contrato, fundamentalmente de viabilidad financiera, antes de adjudicarse el contrato del parking del CIBIR, sobre la explotación del aparcamiento del CIBIR y el resto de los que configuran el complejo San Pedro.

El importe de la adjudicación de aquel contrato al Banco de Santander fueron 69.000 euros y el Banco de Santander encargó a las empresas especializadas los informes pertinentes para realizar el estudio de viabilidad que se pedían de estos aparcamiento.

Estos estudios planteaban varias hipótesis y se optó por "la más procedente políticamente", ha añadido Nieto, quien ha recordado que una parte del estacionamiento se hizo de pago y otra no, según el contrato, ha incidido Nieto.

Ha recalcado que "la atención sanitaria cuesta dinero y requiere financiación", y, según ha indicado, la fórmula elegida para la gestión y explotación de este contrato, fue "una forma de obtener financiación, con los problemas que había al respecto en esta materia en aquel momento".

Jesús Ángel Garrido, diputado del PP, ha lamentado que este Parlamento se haya utilizado "de manera torticera" y ha incidido en que, "tanto el Tribunal de Cuentas, como la Fiscalía, han determinado que no solo no ha habido irregularidad en el contrato, sino que no ha ocasionado perjuicio alguno para el erario público"

La socialista Nuria del Río ha considerado que el Gobierno no dijo la verdad sobre la realidad de este contrato y que los ciudadanos son "los perjudicados de esta pésima gestión", ante un "desastroso contrato que firmó la Consejería que usted dirigía (en alusión a Nieto) y que ahora tienen que continuar sus sucesores".

El diputado de Podemos Germán Cantabrana ha incidido en que "no hacía falta parking de pago, ya que no ha aportado nada a la ciudad y sí un gasto importante de 26 millones de euros (en coste de devolución de los 9,4 millones de adjudicación)", por la "escasa rentabilidad de este aparcamiento".

Para el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño, este expediente "está viciado" porque "contraviene la Ley de Contratos" y "para este viaje, no habían hecho falta alforjas".