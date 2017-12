Rosana, Ivan Vasiliev y Mischa Maisky en la nueva temporada del Riojaforum

Logroño, 18 dic (EFE).- La cantante Rosana, el bailarín Ivan Vasiliev con la "Suite del Corsario" y el violonchelista Mischa Misky con la Orquesta Sinfónica de Lituania forman parte de la "magnifica" nueva temporada del Riojaforum, ha afirmado hoy la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca.

González Menorca ha presentado esta programación en una rueda informativa, en la que también han participado el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés; y la directora de programación del Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja Riojafórum, Marisa Pascual.

Esta temporada, que abarca de febrero a mayo de 2018, se completa con los musicales "Music has no limits" y "We love Queen"; la ópera "Norma" de la Ópera Nacional de Moldavia; la Orquesta Sinfónica de La Rioja; y los espectáculos familiares "Las aventuras del Dr. Frankenstein" y "Cuentos Chinos de la Habana", de Ángela Muro, ha detallado la consejera.

González Menorca ha precisado que el objetivo de estas nueve actuaciones es ofrecer una programación variada y atractiva para todos los públicos.

"Music has no limits" iniciará este nuevo programa el 24 de febrero con un espectáculo que funde y adapta canciones de éxito de estrellas como Michael Jackson, Lady Gaga y Queen, para ofrecer una nueva visión y ritmo con instrumentos tanto clásicos como de última tecnología.

El 10 de marzo se celebrará el concierto de la Orquesta Sinfónica de La Rioja en colaboración con profesores de la Sinfónica de Navarra y bajo la dirección de Jesús Echevarría, que interpretarán la Obertura de las bodas de Fígaro de Mozart y la séptima sinfonía de La mayor de Beethoven.

La obra familiar "Las aventuras del Dr. Frankenstein" del Teatro Negro de Praga se representará el día 18 del mismo mes, se trata de una obra adaptada de la novela escrita por Mary Shelley en 1818, en la que destacarán los efectos mágicos, la participación y los juegos de luces.

El día 24 de este mes la Ópera Nacional de Moldavia ofrecerá "Norma", del compositor italiano Vincenzo Bellini sobre el libreto de Felice Romani basado en la tragedia "Norma ou l'linfanticide" de L.A. Soumet y L. Belmontet, una obra que cuenta con una cuidada instrumentación y riqueza melódica.

La cantautora Ángela Muro representará "Cuentos chinos de la Habana" el 7 de abril, a partir de su personal repertorio, que se nutre del folclore latinoamericano con influencias del jazz, el blues y el flamenco.

El bailarín Ivan Vasiliev actuará el día 14 de este mes acompañado por solistas de los ballets Mikhailovsky y Bolshoi para interpretar "Suite del corsario", una condensación de los más espectaculares fragmentos de esta obra.

El día 21 del mismo mes se podrá ver el musical "We love Queen", de producciones Yllana S.L., en el que se homenajea la obra de Queen teatralizándola y ofreciendo una nueva manera de escuchar las canciones de esta banda de rock.

Rosana presentará el 12 de mayo su último trabajo, titulado "En la memorial de la piel", que ya ha sido seleccionado como uno de los diez mejores álbumes latinos de 2016 por Billboard.

El violonchelista Mischa Maisky cerrará esta programación el 27 del mismo mes junto a la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania, dirigida por Gintaras Rinkevicius, con un concierto en el que interpretarán Adagio con Variazioni de Respighi, Tchaikovsiky y sus variaciones rococó y la sinfonía número uno Titán en re mayor.

Pascual ha explicado que se pondrán a la venta tres modalidades de abono en los que no estarán incluidos "Las aventuras del Dr. Frankenstein" ni "Cuentos Chinos de la Habana".

Ha precisado que el abono completo incluye siete espectáculos y un descuento del 20 % sobre el precio total; el clásico cuatro representaciones y un 15 %; y otro popular tres obras y un 15 %.

Rodríguez Osés ha señalado que esta programación "enormemente variada y con elementos de calidad" cuenta con "todos los ingredientes necesarios".

El director general ha recalcado que a estas obras se sumarán las propuestas de productores privados y el ciclo de Conciertos de Primavera de 2018, en el que actuarán la Orquesta de Plectro, la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica.