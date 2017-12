Garrido no descarta la reapertura del expediente a Cantabrana

Logroño, 18 dic (EFE).- El secretario general de Podemos en La Rioja, Quico Garrido, ha afirmado hoy a EFE que no descarta que el expediente al diputado regional Germán Cantabrana sea reabierto y ha subrayado que "en absoluto" cree que él deba pedir disculpas una vez que ese proceso ha sido anulado "por defectos en la tramitación".

Garrido ha respondido así a las manifestaciones hechas hoy por Cantabrana después de que la Comisión de Garantías de Podemos, ha nivel nacional, haya decretado la nulidad del expediente abierto en La Rioja contra el diputado regional.

El secretario general de Podemos en La Rioja ha asegurado sentirse "sorprendido" por las manifestaciones de Cantabrana "porque solo se ha referido al resultado (la nulidad) pero la resolución dice más cosas, entre otras de que hay indicios de que cometió faltas graves que podrían dar lugar a su expulsión de Podemos".

"El documento alude, también, a errores en la instrucción del expediente y por eso decreta la nulidad del proceso", con lo que "creo que lo que ha dicho Cantabrana está fuera de lugar".

Ha recalcado que esta situación "no viene de un enfrentamiento personal entre él y yo" en especial porque "cuando comenzaron los expedientes" (en 2016, aunque el que se ha anulado es el que se inició meses después) "yo ni siquiera estaba en este cargo".

"Lo único que he hecho es cumplir con mi obligación, que es abrir los expedientes que me llegan de la Comisión de Garantías regional, de Germán y de cualquiera", con lo que "si él (Cantabrana) cree que tengo que pedir disculpas, es porque desconoce los estatutos".

Ha incidido en que en 2016 "a Cantabrana le quitaron el cargo de portavoz del Grupo parlamentario sus propios compañeros" entre ellos otro diputado de la formación, Juan Calvo, que hoy ha acompañado a Cantabrana en la comparecencia "algo que no entiendo", ha admitido.

No obstante "la resolución de ahora habla de restituirle en sus cargos, y él ya no era portavoz cuando empieza el segundo expediente" con lo que "no hay nada que restituir".

Además, ha asegurado, en el Grupo parlamentario de Podemos se estableció un sistema de portavocía rotatoria cada año, "con lo que en 2018 le toda a Natalia Rodríguez, a él ya no".

"Cantabrana ha tratado de justificar que esto es algo personal, que yo estoy en el origen de todos sus males y me parece rastrero focalizar todo en mí, que solo he tramitado las denuncias", ha insistido el secretario general de Podemos en La Rioja.

Ha negado que exista una división en su formación y ha lamentado que "se hable más de esta cuestión que del trabajo que hacemos en las instituciones y en la calle".

Por último ha detallado que en los próximos días su formación analizará, entre otras cuestiones, si es posible retomar la instrucción del expediente a Cantabrana, subsanando los errores cometidos anteriormente, aunque "se trata de algo interno", ha recalcado, al tiempo que ha negado las acusaciones de realizar filtraciones que hoy le ha hecho el diputado regional.