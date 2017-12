Cruz considera que La Rioja debe hacer "un mayor esfuerzo público" en I+D

Logroño, 15 dic (EFE).- El secretario Ciencia e Innovación del PSOE La Rioja, Kilian Cruz, ha dicho hoy que La Rioja debe hacer "un mayor esfuerzo público" en I+D, ante los "nefastos datos" del INE, que "confirman la nula aportación del Gobierno para lograr una región puntera en el campo de la investigación y la innovación".

"Los socialistas, como alternativa al Gobierno de José Ignacio Ceniceros (PP), tenemos claro que La Rioja debe hacer un mayor esfuerzo público en I+D", ha añadido el dirigente socialista en una nota.

Para Cruz, los datos que proporcionan la encuesta sobre las Actividades de I+D, difundida hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), "evidencian que las lagunas que tenía la apuesta española por la innovación se han ampliado debido al envite de la crisis, y en La Rioja, aún más".

Porque si el gasto en I+D supone en España el 1,19 % del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 1,22 % registrado en 2015, en La Rioja "dicha inversión desciende hasta situarse en el 0,84 % frente al 0,90 % del año anterior".

El gasto en I+D en La Rioja asciende a 67,3 millones de euros, que engloba la inversión realizada por la administración pública, las empresas, la enseñanza superior y las instituciones privadas sin fines de lucro, y "supone un descenso del 5,5 % con respecto al año anterior".

"La Rioja se sitúa en puestos de cola, muy lejos del 1,89 % del País Vasco o del 1,62 % de Navarra, regiones colindantes a la nuestra", ha dicho Cruz.

La Estadística sobre Actividades de I+D "destaca los esfuerzos por aumentar la inversión en ciencia e innovación" realizada por regiones como Castilla y León (13,1 %), Murcia (10,2 %) y Castilla-La Mancha (6,5 %), mientras que "las mayores caídas de gasto en I+D se registró en La Rioja (-5,5 %), una de las mayores disminuciones en este gasto público", ha criticado.

"La Rioja va mal en inversión en I+D, porque el Gobierno de La Rioja no se lo toma en serio", ha dicho Cruz, que ha reconocido que "invertir en I+D tiene riesgos evidentes, pero no innovar es temerario, ya que la innovación es la palanca de la economía de una región".

Para el secretario de Ciencia e Innovación de los socialistas riojanos, hay tres claves que marcan el presente y en las que el Gobierno de Ceniceros no está actuando bien.

En primer lugar ha citado que la gran parte de los fondos presupuestados "son préstamos públicos que las empresas no piden", en segundo lugar, las ayudas fiscales a la I+D "ayudan muy poco" porque la fiscalidad se aplica sobre los beneficios, por lo que las empresas que necesitan ayuda y no tienen ganancias, no pueden beneficiarse de ella.

Por último, ha dicho que "no se ha hecho hincapié en la necesidad de adaptación por parte de las empresas en el proceso de cambio de lo analógico a lo digital".

Para Cruz, el "cortoplacismo y la falta de visión" del Gobierno de La Rioja a la hora de establecer sus prioridades están frustrando los esfuerzos de científicos, porque "sin una inversión adecuada en I+D y una gestión eficiente de los recursos, jamás podremos competir en la liga de los más avanzados".

Los datos reflejan que "sigue sin producirse el salto necesario en la inversión pública para que se desarrolle un tejido industrial verdaderamente innovador y competitivo, ya que existe una secuencia muy clara entre innovación y crecimiento empresarial".

Como soluciones, ha apostado por "hacer de La Rioja un entorno emprendedor, que promueva y empuje a emprender, y hacer de la región un entorno de ciencia, que garantice carreras científicas estables, que albergue centros de investigación de prestigio y que esté interconectado con los sistemas científicos globales".

Por último, ha propuesto "hacer un entorno innovador, que incorpore la digitalización en todos los sectores y que facilite la transferencia tecnológica de productos y patentes".

En el centro de todas las propuestas en el campo de I+D "siempre va a estar la lucha contra la desigualdad, la igualdad de la mujer, la promoción de los jóvenes y ofrecer respuestas a los trabajadores mayores", ha agregado.

"Debemos priorizar la investigación en el sector público, la 'mano invisible' que mueve toda la economía, y eliminar las trabas burocráticas que lastran el gran potencial científico español y lograr así retener el talento en La Rioja", ha concluido.