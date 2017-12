Ciudadanos: De la Serna vendió humo y propicia el abandono de La Rioja

Logroño, 14 dic (EFE).- Ciudadanos en La Rioja ha acusado al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de "vender humo" respecto al tren de alta velocidad en La Rija y a propiciar el "abandono y el aislamiento" de esta tierra.

Ciudadanos, en un comunicado, se ha referido al anuncio hecho ayer por el ministro en Logroño sobre el estudio de un trazado de alta velocidad ferroviaria entre Logroño y Miranda de Ebro.

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento regional, Diego Ubis, asegura en este comunicado que "de nuevo, De la Serna vino a Logroño a vender humo, sin concretar ni fechas, ni presupuesto sobre el trazado del alta velocidad en La Rioja".

Así, cree que "el futuro que otorga el Gobierno central del PP a La Rioja en materia de infraestructuras es más abandono y más aislamiento".

"El PP es experto en comprometerse en hacer cosas y luego, en dilatarlas en el tiempo y no llevarlas a cabo", ha señalado Ubis, para quien el ministro "no fue capaz de concretar cuánto dinero hay comprometido y si hay fecha" es decir "no hay nada con lo que poder atar esos grandes anuncios y esas grandes promesas para La Rioja".

Además, Ciudadanos lamenta que Fomento saque a La Rioja del Corredor Cantábrico Mediterráneo, haciéndolo pasar por Pamplona, "con lo que las mejoras propuestas se limiten a un ramal de AVE de Logroño a Miranda, y a simples arreglos de la vía actual hasta Castejón".

Algo que "no es lo que La Rioja necesita ni en transporte de mercancías ni para viajeros", concluye el comunicado.