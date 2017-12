Santolaya: el Plan de Villamediana tenía informes favorables cuando se aprobó

Logroño, 12 dic (EFE).- El ex alcalde de Villamediana de Iregua Tomás Santolaya (PP) ha recalcado hoy que el Plan General de este municipio contó con "todos los informes favorables" para su aprobación en 2013, por lo que nadie lo recurrió en los tribunales y ha subrayado que él no legalizó nada construido de forma irregular.

Santolaya, quien ha comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja sobre la aprobación del Plan General de esta localidad, se ha negado a contestar a las preguntas formuladas por los diputados de la oposición y únicamente ha leído un escrito, amparándose en que está "inmerso en un procedimiento judicial".

Esta comisión pretende aclarar si el Plan General de Villamediana legalizó cientos de construcciones edificadas de forma irregular en suelo rústico, entre las que se encuentra un chalé del ex presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz.

Como ya hizo la secretaria del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, Myriam Torbado, el pasado 28 de noviembre en esta misma comisión, Santolaya ha subrayado que el Parlamento regional "no tiene competencias" para controlar la gestión y actuaciones de un Ayuntamiento.

A su juicio, "una comisión no permanente de investigación creada por un Parlamento autonómico no puede requerir la comparecencia de autoridades de administraciones distintas a la de un Gobierno regional".

Por ello, ha subrayado que investigar la gestión de un Ayuntamiento supone "un atentado a la autonomía local".

Santolaya ha insistido en que el Plan General se sometió a exposición pública durante cinco o seis ocasiones y se respetaron los informes técnicos municipales y de otras administraciones, por lo que cualquier parte pudo personase durante su tramitación.

"Villamediana, al igual que otros tantos municipios españoles, necesitaba la puesta al día de una herramienta tan básica como es un Plan General, y en el que se aprobó se recoge y se reordena el urbanismo que durante décadas se ha llevado cabo por diferentes alcaldes de distinto signo político", ha relatado.

Este plan "da respuesta a la construcción" desarrollada en este pueblo desde los años ochenta y cumple sentencias judiciales que pedían que normas para que se regularizasen determinadas "desviaciones urbanísticas", como sucedió en la promoción Olimpo, ha indicado.

El ex alcalde popular se ha mostrado "orgulloso" de haber sido el alcalde que aprobó el primer Plan General de la historia de Villamediana, que "marcó un punto de inflexión" en el urbanismo del municipio, y se abordó "con valentía" por su equipo municipal.

"No voy a entrar en el interés partidista o interesado de algunos, con acusaciones que pueden ir destinadas en una determinada persona, cuando el Plan General afecta a cientos de construcciones, y tampoco voy a entrar en acusaciones en los juzgados contra mi persona, que buscan hacer daño político, más que solucionar un problema", ha insistido.

Ha dicho que "nunca ha actuado contra la legalidad ni contra los informes técnicos" y ha asegurado que Villamediana cuenta con un plan urbanístico "para todos, sean del color político que sean".

El diputado socialista Francisco Ocón ha puntualizado que el Plan General fue aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) y por ello es competencia de este Parlamento investigar este asunto.

Ha indicado que en 2011, Sanz solicitó una licencia para ejecutar en unas obras en una caseta de aperos en su parcela de Villamediana, a las que no se ajustó, y cuando la COTUR aprobó el Plan General del municipio incluyó un nuevo sector (disperso 5) que no aparecía anteriormente y es donde está ubicado el chalé del ex presidente.

Según Ocón, Santolaya fue "un colaborador necesario en la estrategia de Pedro Sanz de intentar librarse de lo que otros no se han podido librar, es decir, de una sanción cuando uno comete una infracción".

La parlamentaria de Podemos La Rioja Natalia Rodríguez ha recordado que en febrero de 2013 ocurrió en este Parlamento "un hecho sorprendente", cuando el entonces presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, pidió durante un pleno que "se utilice el Plan General de Villamediana para regular".

Según Rodríguez, Sanz indicó en esa sesión que había más de 700 irregularidades en Villamediana, pero la oposición solo aludía a su chalé, por lo que ha preguntado a Santolaya si ordenó un plan de inspección municipal para comprobar la situación de esas 700 supuestas infracciones urbanísticas.

También ha culpado al ex alcalde de ser "el principal responsable de evidentes dispendios de fondos públicos en su municipio", al presupuestar el Ayuntamiento para procedimientos judiciales cantidades "desproporcionadas".

Santolaya le ha replicado que le sorprendía el contenido de sus preguntas, "algunas de parvulillos".

El diputado de Ciudadanos (Cs) David Vallejo le ha preguntado si recibió "llamadas o presiones de Pedro Sanz, directa o indirectamente, para legalizar o amortiguar la sanción" por la construcción de su chalé en suelo rústico.

También ha cuestionado si sabía que la LOTUR establece que un Plan General no puede servir para legalizar infracciones urbanísticas que ya existían con anterioridad y Santolaya ha recalcado que el no legalizó nada.

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha insistido en la redacción de un Plan General "no legaliza nada" y su aprobación supuso que, por primera vez, Villamediana de Iregua contara con un conjunto de normas que ordenaran urbanísticamente su territorio.

Garrido, quien también es concejal de Villamediana actualmente, ha subrayado que este Parlamento es competente para hacer un estudio de la aprobación definitiva del Plan por parte de la COTUR, "no para otras cosas".