"Parece que la Defensa responde a intereses oscuros", dice dirigente OTAN

Logroño, 12 dic (EFE).- El secretario general para Asuntos Políticos y de Seguridad de la OTAN, Alejandro Alvargonzález, ha lamentado hoy que en España hablar de políticas de seguridad y defensa sea "una asignatura pendiente" porque "parece que la Defensa responde a no sé qué intereses oscuros".

El diplomático español, número tres en el escalafón de la OTAN, ha hecho estas declaraciones en Logroño, en una conferencia de prensa previa a su participación en los "Diálogos de Seguridad y Defensa" de la Universidad de La Rioja (UR).

Ha agradecido a la UR que "trate de extender cultura de seguridad, de defensa, de exterior", algo que no es habitual en España.

"En este país estamos acostumbrados a diferenciar entre políticas de Estado y políticas sociales" y "se piensa que las primeras, en las que está la seguridad y la defensa o la inteligencia, responden a una oscura conspiración y están al servicio de no sé muy bien qué intereses"

Así, ha proseguido, cuando en una conversación "salen esas cuestiones, inmediatamente silencio porque se piensa en oscuros intereses"; mientras que al hablar de políticas sociales "se piensa en estabilidad, en una progresía y en que esas cuestiones llevan a la sociedad al futuro".

Para Alvargonzález "no hay nada más lejos de la realidad" porque "unas políticas sin las otras no existirían" y no hay más que pensar en ejemplos como el abastecimiento energético o la pesca que hacen los atuneros para saber qué ocurriría sin las políticas de defensa y seguridad.

Pero "en España esa es una asignatura pendiente, se habla poco, incluso en campañas electorales", y "eso queda reservado a un pequeño grupo de profesionales, fuera del debate diario", ha dicho.

Considera que esos es "algo que hay que corregir" y ha calificado como "curioso" que en España "se ha conseguido que la imagen del militar se recupere, que tenga prestigio y que, según algunas encuestas, se sepa que el presupuesto de Defensa es inferior al de otros países europeos", pero, "a la vez, en esos mismos estudios, la población no es partidaria de aumentarlo, como mucho, de mantenerlo".

Eso ocurre, ha explicado, porque, "sencillamente, no se sabe a qué se dedica la Defensa y eso es algo que en países de nuestro entorno se entiende desde la escuela".

Alvargonzalez ha recordado que España, como otros países de la OTAN, tiene el compromiso de elevar su presupuesto de Defensa al 2 % del PIB, más del doble de lo que dedica ahora.

La profesora de la UR Mariola Urrea ha detallado que la presencia en Logroño de Alvargonzález, que es "todo un lujo" para la UR, responde al objetivo de "convertirnos en foco de análisis y estudio en materia de seguridad" porque "esa es una tarea que nos incumbe a todos, no solo a quienes van de uniforme".