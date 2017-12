Nagore confía que en siga la lluvia y no tener problemas en los cultivos

Logroño, 12 dic (EFE).- El consejero de Agricultura de La Rioja, Íñigo Nagore, ha confiado hoy en que durante el invierno y la primavera "continúe lloviendo para que se llenen nuestros pantanos y evitar los problemas en los cultivos que hemos tenido en esta última campaña, que ha sido bastante complicada".

Nagore, a declaraciones a los periodistas, ha reconocido que "las lluvias de los últimos días han venido bien, excepto en algunas zonas de invernaderos, donde el viento ha sido excesivo y ha causado algún problema".

Ha añadido que "estas lluvias son bienvenidas y contribuyen a paliar la situación tan penosa que estamos padeciendo", por lo que ha deseado que "continúe lloviendo y nevando para ahuyentar esos problemas".

El agua de las últimas lluvias, ha dicho, "se va a notar poco a poco, ya que la tierra está muy seca y primero se tiene que empapar para que, una vez que esté saturada, comience a aportar agua a los embalses".

"Es una cuestión de paciencia", ha relatado el consejero, quien ha confiado en "empezar la próxima campaña de riego con los pantanos llenos".

Ha indicado que, el próximo día catorce, se reunirá la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para revisar el plan de sequía y "evitar que nos pille por sorpresa, para que, en caso de que sean necesarias, tomar medidas con rapidez y en el momento adecuado".

A pesar de que "ya se están poniendo en marcha medidas contra la sequía", ha confiado en que "no sea necesario ponerlas en marcha" y ha asegurado que, "en la actualidad, no hay ningún cultivo condicionado por la climatología porque el cereal ha crecido y las hortalizas de invierno no tienen problemas de agua".