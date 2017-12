UGT considera insuficiente la propuesta de auditorías salariales del Gobierno

Logroño, 11 dic (EFE).- La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha calificado hoy de "insuficiente" la propuesta del Gobierno nacional de que las empresas con más de 250 trabajadores realicen una auditoría salarial como medida para combatir la desigualdad entre géneros.

Antoñanzas ha realizado estas declaraciones a los periodistas con motivo de la celebración de la jornada sobre mujer y empleo "¿Avanzamos hacia la igualdad?", que se ha celebrado hoy en Logroño.

"¿Qué vamos a conseguir (con esa auditoría), saber que los hombres de una empresa cobran más que las mujeres?, eso ya lo sabemos", ha reflexionado Antoñanzas, quien ha subrayado que es "imprescindible volver a implicarse realmente en la igualdad, que es lo que el Gobierno no está haciendo".

Ha indicado que UGT ya realiza un programa en el que, al introducir la estructura salarial de una empresa, se revela lo que cobra cada uno y dónde está la brecha salarial.

La vicesecretaria general de UGT ha detallado que en España hay unas 4.500 empresas con 250 trabajadores o más, mientras que, en total, hay mas de tres millones de empresas.

"Por lo tanto, vamos a dejar de mirar hacia otro lado, los agentes sociales tenemos que sentarnos con el Gobierno a plantearnos si queremos realmente luchar contra la desigualdad en nuestro país", ha subrayado.

También ha destacado que las mujeres ni han conseguido ni van a conseguir acceder a los puestos de dirección en las empresas "porque los empresarios no quieren, no creen en la igualdad, y si creyeran se pondrían manos a la obra para atajarla, y no lo hacen".

Antoñanzas ha considerado que los Presupuestos del Gobierno regional para 2018 podrían incluir alguna medida para este fin, "porque para las políticas activas de empleo el Estado destina unos presupuestos y el riojano tiene que ver en qué los destina".

Ha añadido que "el propio Gobierno de La Rioja, como administración pública, podría implantar planes de igualdad en todas sus administraciones, cosa que no tiene, y también los ayuntamientos", pero "se lo tienen que creer, y el problema es que no se lo creen".

Durante esta jornada, se ha tratado cómo, al inicio de la crisis económica entre los años 2007 y 2009, "más de un millón de mujeres" se incorporaron al mercado laboral, ha precisado.

"Las mujeres seguimos siendo las paganas de la crisis, nos incorporamos masivamente al mercado laboral pero los puestos de trabajo a los que nos hemos incorporado son muy precarios, el 75 % de la contratación parcial de nuestro país la tienen las mujeres y la brecha salarial sigue estando a niveles escandalosos", ha dicho.

En esta jornada también se ha analizado la importancia de que "se realice inversión pública en todo el sistema del estado del bienestar, es decir, que la mujer está cubriendo esos espacios que el Estado debería cubrir y que no está cubriendo", ha concluido.