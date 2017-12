El Barcelona y Navarra, en el I Encuentro de Escuelas Rugby de Logroño

Logroño, 8 dic (EFE).- Las instalaciones de Pradoviejo acogerán mañana y pasado el I Encuentro de Escuelas de Rugby Ciudad de Logroño en el que participarán el Fútbol Club Barcelona, la selección de Navarra y el Mazorla Rugby Rioja.

El encuentro se celebrará en las categorías sub 12 , sub 14 y sub 16 y reunirá a casi 200 jugadores que jugarán partidos y compartirán todo un fin de semana de rugby y de convivencia.

El club riojano, en un comunicado, ha resaltado la presencia del Barcelona, cuyo primer equipo milita en división de honor.

Durante mañana sábado, 9 de diciembre, el Mazorla Rugby Rioja se medirá al Barcelona y el domingo lo harán los equipos de Navarra frente al conjunto catalán.