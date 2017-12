El PSOE presenta mociones sobre financiación local, ronda sur y periódicos

Logroño, 1 dic (EFE).- La portavoz del PSOE de Logroño, Beatriz Arraiz, ha anunciado hoy que su grupo presentará tres mociones en el próximo Pleno de diciembre para solicitar la mejora de la financiación local, actuaciones sobre La Ronda Sur, N-232 y AP-68, y la mejora de la ordenanza reguladora de venta de periódicos.

La primera de estas mociones, ha explicado, que propone diversas medidas para mejorar la financiación local ya que "el PP lleva años sometiendo a las entidades locales a un estricto control presupuestario y económico, dejando a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar a través de distintos servicios".

Para ello, ha pedido que el Ayuntamiento acuerde instar al Gobierno de España a "revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos" y eliminar los "límites impuestos" para que puedan destinar el superávit que generen a "promover programas que demanda la ciudadanía".

A través de esta moción, ha indicado que también se solicita suprimir las restricciones al endeudamiento "no incluidas en los supuestos de la Ley de Estabilidad" y modificar la tasa de reposición de los funcionarios de la Administración Local para alcanzar el "150 por ciento en los servicios de interés prioritario y el cien por ciento en el resto".

Arraiz ha explicado que otra de las mociones busca instar a la Junta de Gobierno Local a que en "un plazo lo más breve posible", establezca las modificaciones necesarias de la ordenanza reguladora de la actividad de venta de periódicos y publicaciones periódicas en la vía pública para "ampliar el objeto mercantil de los quioscos y mejorar su rendimiento".

En la actualidad, ha precisado, Logroño dispone de 24 quioscos de prensa, de los cuales la mitad están cerrados, debido a los "cambios de hábitos y en la lectura de prensa hacen que las ventas de periódicos y revistas en papel estén descendiendo".

En colaboración con la Asociación de Vendedores de Prensa de La Rioja deben estudiarse "fórmulas que permitan mejorar la rentabilidad de los quioscos y a apertura de los hoy cerrados", como la posibilidad de ampliar los objetos de venta con otros productos, como flores, chucherías, comida rápida o helados.

La tercera moción que presentará el Grupo Socialista el próximo día 5 solicita diversas actuaciones sobre La Ronda Sur, N-232 y AP-68 ya que "la situación de las infraestructuras de comunicación en nuestra comunidad, y especialmente en la zona de Logroño, no ha sufrido avances importantes durante este año", ha dicho.

Por ello, ha pedido solicitar al Gobierno de La Rioja y al de España que el convenio pendiente de firma entre ambas Administraciones con la concesionaria de la autopista, que obligará a "determinado tráfico pesado" a desviarse de la N-232 a la AP-68 contemple diversas condiciones.

Una de ellas es que estén obligados a tal desvío, "todos los vehículos pesados, no solo los de tipo 2"; que la bonificación sea del cien por ciento y no del 75 por ciento, "para que los transportistas no tengan que asumir parte del coste" y que el Ministerio de Fomento asuma la totalidad del coste, ya que "tanto la N-232 como la AP-68 son de competencia estatal", ha precisado.

Respecto a la Ronda Sur, ha solicitado al Ministerio de Fomento que "dado el retraso en su ejecución, de manera urgente proceda a la instalación de los peajes troncales necesarios para que la AP-68 sea gratuita entre Arrúbal y Cenicero" y que proceda durante los primeros meses de 2018 a la licitación de las obras necesarias de La Ronda Sur.

También le ha pedido que asuma el estudio elaborado por el Gobierno regional "Mejora de Funcionalidad y Capacidad de la Autopista AP-68 en la Comunidad Autónoma de La Rioja" para que tenga en cuenta las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Haro respecto a su variante e introduzca en los Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias.

Por último, Arraiz ha avanzado que, junto con el resto de grupos municipales de la oposición de Logroño, presentará una moción para solicitar "diversas actuaciones" en el cementerio musulmán.