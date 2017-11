El PP insta a no mirar hacia otro lado ante la violencia de género

Logroño, 24 nov (EFE).- El PP de La Rioja ha animado hoy a la sociedad a combatir unida contra la violencia de género y a no mirar hacia otro lado, ha afirmado hoy la presidenta de su Comisión de Mujer e Igualdad, Cristina Salinas, quien ha dicho a la víctimas que "hay salida" ante esta situación y que "no están solas".

El presidente del PP y del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha asistido a la lectura, por parte de Salinas, de un manifiesto, en la sede popular de Logroño, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este manifiesto, el PP riojano ha hecho "un llamamiento a la sociedad riojana para que todos juntos combatamos esta lacra" porque "juntos somos más fuertes y podemos conseguir, además de una plena igualdad, una sociedad sin violencia de género".

Ha instado al conjunto de la sociedad para que "no mire hacia otro lado, para que tome conciencia de que es un problema que no puede ser minusvalorado, para que aceptemos que no se trata de un 'asunto privado', para que interioricemos que la violencia contra la mujer nos atañe a todos".

Los miembros del PP de La Rioja han traslado un mensaje a las víctimas de la violencia de género en el sentido de que "no estáis solas, podéis contar con nosotros, hay salida".

El manifiesto pone en valor la importancia del reciente Pacto de Estado en esta materia, así como las reformas legislativas emprendidas en los últimos años, aunque ha indicado que "corresponde a la sociedad en su conjunto la toma de conciencia de la gravedad y profundidad del problema, la interiorización de su existencia y su correspondiente visibilización".

También ha resaltado su firme voluntad de apoyar a las mujeres víctimas y a sus hijos en la consecución de sus derechos como personas libres de violencia, dado que "sin ausencia de violencia no es posible el desarrollo vital, social, económico y profesional de las mujeres".

Esta formación política se ha comprometido a "apoyar todas las medidas legislativas y sociales encaminadas a la solución del problema, adhiriéndonos a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

El texto leído ha recordado a las víctimas y a sus familias, que también son víctimas de esa violencia, y ha transmitido apoyo y cercanía, dado que el hecho de que "no se sientan solas es una tarea de todos".

En esta declaración se solicita a los poderes públicos de cualquier ámbito que "no cejen en la consecución de ese objetivo final por el que todos debemos luchar: el de una sociedad en plena igualdad y libre de la violencia por razón de género".

También han asistido a la lectura del manifiesto la secretaria general del PP riojano y consejera de Salud, María Martín; la vicesecretaria de Relaciones Institucionales, Estudios y Programas y presidenta del Parlamento riojano, Ana Lourdes González; su diputada nacional, Mar Cotelo; y los consejeros de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y de Educación, Alberto Galiana.