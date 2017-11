El Gobierno plantea una carrera profesional basada en evaluación de empleados

Logroño, 24 nov (EFE).- La Mesa General de Negociación y el Comité de Empresa han votado a favor del decreto que regula la reactivación de la carrera profesional en la Administración riojana, basada, según el modelo planteado por el Gobierno regional, en la evaluación del desempeño de los empleados públicos.

La Mesa General de Negociación y el Comité de Empresa han aprobado hoy, con los votos favorables de UGT, CSIF y STAR, el decreto que regula la reactivación de la carrera profesional en la Administración Pública riojana.

Este documento, que el Gobierno de La Rioja ha consensuados con los sindicados, establece un modelo de carrera profesional basado en la evaluación del desempeño de los empleados públicos fundamentado en los principios de igualdad, objetividad y transparencia, ha detallado el Ejecutivo regional en una nota.

Ha considerado que la carrera y el desarrollo profesional es una de las herramientas "clave" para favorecer la modernización de las administraciones públicas, ya que, con ello, se incrementa la motivación y satisfacción de los trabajadores y se mejora el rendimiento y, por tanto, la prestación de los servicios públicos.

Ha recordado que el Gobierno regional suscribió, en mayo de 2016, el acuerdo para la recuperación progresiva de derechos de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Ese acuerdo se alcanzó en la Mesa General de Negociación y fue asumido en su totalidad por el Gobierno regional, que incluía, entre otras materias, iniciar los trabajos para reactivar la carrera y el desarrollo profesional entre los funcionarios de la administración autonómica.

El Gobierno de La Rioja, en cumplimiento de este acuerdo, ha dotado con 6,1 millones de euros el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos, como se recoge en el proyecto de presupuestos generales de la región para 2018.

Por su parte, CSIF, en una nota, ha señalado que el decreto permitirá a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja cobrar la carrera profesional el próximo mes de diciembre.

Ha indicado que la carrera horizontal consiste en la progresión voluntaria de grado, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, y se valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y transferidos y el resultado de la evaluación del desempeño.

ANPE-Rioja, en otro comunicado, ha afirmado que no ha apoyado el modelo planteado por el Gobierno porque no está de acuerdo con que el sistema de evaluación no consolide los méritos -grado- ya reconocidos, sino que se evaluarán cada año.

Ello ocasionará, ha dicho, un aumento innecesario de la gestión administrativa y una gran inseguridad a los trabajadores, ya que puede perder ese grado, con su importe económico correspondiente.