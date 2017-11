La oposición enmienda la ordenanza de animales para adaptarla a la realidad

Logroño, 23 de nov (EFE).- Los cuatro Grupos Municipales de la oposición de Logroño -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos (Cs) y (PR+)- han presentado hoy sus enmiendas "totalmente asequibles", de manera conjunta, a la Ordenanza de Animales de Compañía, para que esté "adaptada a las necesidades reales de la ciudad", han indicado.

El edil socialista José Luis Díez Cámara, ha explicado, en una rueda informativa junto con el resto de grupos de la oposición, que presentan enmiendas a la nueva ordenanza "de manera conjunta, por lo que estamos de acuerdo la mayoría de representantes del Pleno".

Ha asegurado que presentan las enmiendas con "ánimo crítico porque no recoge aspectos fundamentales y constructivo, para enriquecer la ordenanza y que sea práctica, incluyendo todas las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía".

El 'sacrificio cero', ha dicho, fue "la propuesta más numerosa recibida en los pasados Presupuestos Ciudadanos", por lo que debe ser uno de los "aspectos irrenunciables" que debe incluir la ordenanza, junto con la eliminación del ADN canino y la regulación de las colonias felinas.

También ha reivindicado crear una Oficina de Protección Animal en la unidad municipal de Medio Ambiente, "como se aprobó durante un Pleno en 2015, aunque aún no se ha llevado a cabo" y la "reformulación" de la gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales.

El edil de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga ha incidido en que "todas las asociaciones animalistas están de acuerdo en que el 'sacrificio cero' es posible", por lo que la nueva ordenanza "debe tender a él".

Para ello, ha reconocido que es "necesario marcar un horizonte temporal de tres años", que se puede revisar de manera anual, para "mejorar las distintas actuaciones que se desarrollan y poder lograrlo".

Ha lamentado que si el concejal de Medio Ambiente de Logroño, Jesús Ruiz Tutor, declara que el 'sacrificio cero' no es viable, es porque "no desarrolla las campañas adecuadas de esterilización ni de información para evitar que se abandonen animales".

También ha criticado que si la ordenanza de animales no ha salido adelante antes es "única y exclusivamente por responsabilidad o irresponsabilidad de Ruiz Tutor", ya que hace un año "se llegó a un acuerdo que no aceptó Intervención por un informe económico basado en datos no reales facilitados exclusivamente por el concejal de Medio Ambiente".

Respecto a la creación de la nueva Oficina de Protección Animal, ha planteado que su ubicación adecuada sería el Centro de Acogida de Animales como "una oportunidad para gestionar distintos temas relacionados con animales".

Por su parte, el concejal de Cs Alfredo Ruiz, ha argumentado que el ADN animal no puede utilizarse como "patrón obligado de reconocimiento animal" ya que se trata de una medida "abusiva e ineficaz para reducir excrementos".

"Abusiva" porque "se presupone que los dueños de los animales, más de 15.000 familias logroñesas, actual de manera irresponsable e incívica" e ineficaz ha argumentado porque "no siempre es válida como sistema de identificación, ya que muchos orines de los animales se acumulan en un mismo espacio y no es válido el ADN resultante".

Por último, el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas ha comunicado que "las colonias felinas deben ser objeto de control y registro para conocer su ubicación y llevar a cabo un control sanitario, además de la esterilización de los gatos".

Con las colonias registradas y controladas, ha precisado que "se garantiza la correcta alimentación de los animales" y eliminan posibles "conflictos vecinales", para lo que podrían ser atendidas por voluntarios, pero "el Ayuntamiento debe asumir el coste y no lo que pretende el Equipo de Gobierno, de que la alimentación y la esterilización la costeen los propios voluntarios".

Antoñanzas ha confiado en que el Ejecutivo local del PP "decida negociar estas enmiendas y entre todos llegar a un acuerdo para poder aprobar la Ordenanza de Animales de Compañía".