Expatriados catan en Suiza los vinos de Rioja

Ginebra, 23 nov (EFE).- Expatriados de todo el mundo residentes en Suiza degustaron, el miércoles en Basilea y este jueves en Zúrich, vinos de Rioja en unas jornadas de cata organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Es la primera vez que el Consejo Regulador organiza una cata de vinos en Suiza, que además contó con la presencia de la maestra enóloga Robin Kick.

Cada una de las jornadas se dividió en dos partes, en la primera, Kick impartió un seminario sobre vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja -que incluye viñedos de La Rioja, el País Vasco y Navarra- a través de la cata de siete variedades.

En declaraciones a Efe, la enóloga explicó que, aunque el 75 % de vinos de Rioja se elabora con la variedad de uva tempranillo, las nuevas variedades le dan un aire "menos obvio y más dinámico que pueden atraer a los que no son seguidores del estilo tradicional".

"Me gusta mucho la región y me gusta mucho la variedad tradicional; es un vino muy fresco, pero también me gusta que los vinos de Rioja sean capaces de transformarse" manifestó Kick.

Robin Kick, también expatriada residente en Suiza, posee el título de maestra enóloga desde 2014, el más alto posible dentro del negocio del vino y que actualmente solo tienen 342 personas en el mundo.

"No quiero que la gente se sienta ignorante ni intimidada por el vino, intento que los participantes se relajen y disfruten de la cata" explicó la enóloga, que añadió que es de las que piensan "que el vino une a las personas".

En la segunda parte, los participantes pudieron degustar de manera libre e individual hasta 26 vinos de la misma denominación, acompañados de tapas y música, en un ambiente más informal.

Las jornadas forman parte del plan de comunicación del Consejo Regulador en Suiza con la finalidad de promover sus vinos en la confederación helvética.

Suiza es, proporcionalmente, uno de los países en los que más vino se consume (8,3 litros por habitante al año) y, en el caso del Rioja, allí se concentran más del cinco por ciento de las exportaciones, unos 5,7 millones de litros, y prácticamente la mitad son reservas o grandes reservas, según los datos facilitados a Efe por el Consejo Regulador.

Este país es el cuarto mercado exterior del Rioja, con una distancia de unos dos millones de litros por encima de Holanda y China, pero más lejos de los tres primeros a los que se exporta, Reino Unido (34,4 millones de litros en 2016), Alemania (17,6) y Estados Unidos (9,7).