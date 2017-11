Nace la marca Arnedo Shopping Factory contra la etiqueta de "tiendas outlet"

Logroño, 22 nov (EFE).- Los comerciantes y empresarios del polígono El Raposal de Arnedo han creado la asociación y marca "Arnedo Shopping Factory" para designar esta zona comercial y tratar de quitarle la etiqueta de "tiendas outlet".

Esta iniciativa tiene el objetivo de dinamizar este espacio comercial y generar empleo y riqueza para Arnedo, ya que este municipio "es una zona históricamente fabricante de calzado de moda", ha explicado hoy esta asociación en una nota.

También persigue la mejora de las infraestructuras de acceso, tanto nuevas como ya existentes, relacionadas con la iluminación, accesibilidad, puntos limpios, mejora de señalización e información de los puntos de interés turísticos de Arnedo y su comarca.

Además, tiene el objetivo de dinamizar el comercio para convertir la experiencia de la compra en un día de ocio completo, realizar acciones comerciales conjuntas en fechas especiales y crear zonas de ocio para adultos y niños.

Esta asociación ha indicado que el polígono El Raposal es "un foco de atracción y de promoción turística" en una comarca en la que destacan el turismo termal, gastronómico y enológico.

Sin embargo, "el paso de tiempo y la falta de inversión pública" hacen que la zona comercial este mal equipada en infraestructuras y en señalización, ha añadido esta entidad.

En el recorrido de este paseo comercial -ha dicho- existen pocas papeleras y los residuos no se recogen con asiduidad; no hay una iluminación atractiva; en los accesos a la ciudad no hay señalización indicando los puntos de interés turísticos y comerciales; y faltan zonas de aparcamiento y de esparcimiento y ocio.

Por ello, han considerado preciso el apoyo y el compromiso de las instituciones a las que corresponda, tanto locales como regionales, ha concluido.