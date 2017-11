Experta dice que el black friday no es del todo rentable para el comerciante

Logroño, 20 nov (EFE).- La psicóloga de empresa María Luz Fernández ha afirmado hoy a Efe que campañas de descuentos como el "black friday" no son "totalmente rentables" para el comerciante, ya que con ellas "atrae clientes, pero se los quita de otras fechas".

Fernández imparte hoy el taller "Soy el cliente, ¿me atiendes o qué?", organizado por la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja en el marco del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2017 del Ministerio de Economía y Competitividad.

Esta psicóloga ha destacado que "el cliente, cuando hay unas ofertas de precios, se dejar querer", pero todo lo que adquiera, por ejemplo, este fin de semana en el "black friday" lo ha dejado de comprar durante todo el mes de noviembre.

Ha indicado que esto mismo sucede en verano, cuando, a mediados de junio, las personas esperan a comprar al mes siguiente porque es cuando se producen las rebajas y es que todos los clientes quieren "comprar algo bueno al precio más económico posible".

Fernández ha señalado que esta iniciativa forma parte de una serie de talleres organizados por la Cámara de Comercio desde el pasado mes de octubre, a los que han asistido una media de quince participantes a cada uno.

En uno de estos talleres, los asistentes salieron a la calle a preguntar a los clientes por sus experiencias en los comercios riojanos, de las que aproximadamente el 6 por ciento eran positivas y el 94 por ciento, negativas, ha relatado.

"Veníamos acostumbrados a que todo se basaba en que el cliente entraba y compraba, casi no hacía falta ni atenderle, pero cuando vino la crisis es cuando realmente el cliente se dejaba querer, había que venderle", ha precisado.

Ha recalcado que, "en muchos casos, la gente no estaba los suficientemente formada como para diferenciar" entre ofrecer un producto y que el cliente lo compre a tener que venderlo ellos mismos.

Las claves más importantes para atraer clientes son tener un producto que sea bueno, competitivo y atrayente; que los precios estén adecuados al público que se quiere atraer y una atención "esmerada" para que el cliente encuentre lo que está buscando, ha incidido.

También ha subrayado que casi todos los comerciantes le dicen que, cuando entra un cliente por la puerta, ya saben si va a comprar o no.

"Evidentemente, el hecho de que no compre ese día no significa que no se le trate igual de bien porque no solamente puede volver, sino que, cuando salga en ese momento, puede ocurrir que vaya a tomar café con unas amigas, comente y fomente la compra de otro cliente", ha explicado.

Además, ha señalado que quien compra a través de internet es "totalmente distinto" a quien lo hace de forma presencial, ya que el primero busca "acceder a una página que sea muy rápida y fácil de utilizar y que el precio se ajuste".

Ha resaltado que el cliente en línea "tiene perfectamente claro qué producto quiere, a qué precio lo quiere" y quiere que "todo lo que tiene que ver con entregas y posibles devoluciones" funcione de la forma mas rápida y económica posible".