Un millar de personas pide liberar la AP-68 "para evitar más muertes"

Logroño, 19 nov (EFE).- Alrededor de un millar de personas se ha manifestado hoy en Logroño para reclamar la liberalización del tramo riojano de la autopista AP-68 y así "evitar más muertes" en la carretera nacional N-232.

Los manifestantes, que se han concentrado ante la sede de la Dirección General de Tráfico en Logroño, han recorrido diferentes calles de Logroño, detrás de una pancarta en la que podía leerse "no más lágrimas de sangre" en alusión a los accidentes ocurridos en la N-232.

La manifestación ha parado en dos ocasiones, frente al Palacio de Gobierno del Ejecutivo regional, y a la Delegación del Gobierno de La Rioja, donde los portavoces de la Plataforma por la Liberalización de la AP-68 han depositado copias de su manifiesto.

Antes de iniciar el recorrido, el portavoz de la Plataforma, Emilio Saénz de Guinoa, ha recordado que hoy es el Día Mundial de Recuerdo a las Víctimas en Accidentes de Tráfico "que son los fallecidos, quienes quedan con secuelas y las familias rotas".

"Queremos visualizar el problema de la N-232 y que hay una solución, que es liberalizar la AP-68", ha afirmado el portavoz de la Plataforma, que cuenta con "casi setenta entidades adheridas, pero queremos más, para canalizar el clamor de la sociedad riojana".

Ha lanzado "un guante" al Gobierno de La Rioja para "sea quien encabece esta petición" y "en vez de ser una rémora capitanee y dirija la empresa".

En este sentido, ha afirmado que ayer mismo, en una manifestación para pedir mejoras en el ferrocarril en Extremadura "estaba el PP extremeño".

"Aquí no hablamos de incomodidad, sino de seres humanos que se dejan la vida en la carretera y exigimos que nuestro presidente lo reclame", ha incidido.

Cree que medidas como el desvío de camiones de gran tonelaje de la N-232 a la AP-68 o avances en el desdoblamiento de la carretera "son parches que llegan tarde y a veces medias verdades" porque "lo que se necesita es negociar con la concesionaria de la autopista para liberarla para todo el mundo".

También ha expresado su rechazo a "otro parche" que es la prohibición de adelantar prácticamente en todo el tramo riojano de la N-232 "que, en realidad está generando más impaciencia en los conductores, más miedo y ansiedad que antes, en una carretera que no perdona", ha concluido Saenz de Guinoa-

El manifiesto que han difundido recoge "cifras escandalosas" como los 15 fallecidos en el tramo riojano de la N-232 este año, que se suman a los 181 registrados desde el año 2000.

"Detrás de las cifras están las familias, las personas con nombre y apellido, la historias de sufrimiento y dolor que en gran medida se podrían reducir si se tomasen medidas para minimizar los riesgos en la N-232" aseguran, en alusión a la liberalización de la AP-68.

Acusan a las administraciones de "desoír" sus propuestas "con todo tipo de argumentos y disculpas" aunque "cuando se está hablando de vidas humanas no valen las evasivas, no vale echar balones fuera y dar largas, no sirve culpar a los usuarios de la carretera y a su supuesta imprudencia".

Tampoco les valen las justificaciones económicas, "cuando al mismo tiempo se están rescatando autopistas privadas con miles de millones que pagamos entre todos".

Por ello, concluye el comunicado, se debe tomar la decisión política de liberalizar la AP-68 "para evitar que este drama continúe" y "ni queremos, ni aceptamos más disculpas, porque estamos hablando de vidas y somos miles los que a diario nos la tenemos que jugar para ir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas y a nuestros domicilios", concluye el manifiesto.