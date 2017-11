Las enmiendas de Cambia al presupuesto impulsan empleo y servicios sociales

Logroño, 17 nov (EFE).- El Grupo Municipal Cambia Logroño ha presentado hoy 53 enmiendas al anteproyecto del presupuesto de la ciudad para 2018, con el objetivo de "impulsar los servicios sociales, apostar por la creación de empleo de calidad y atender el medio ambiente", ha dicho hoy su portavoz, Gonzalo Peña.

Gonzalo Peña, acompañado del resto de ediles de su grupo, ha lamentado, en una rueda informativa, que el anteproyecto de los presupuestos municipales presentados por el Gobierno local del PP "vende ingresos que no son reales, inversiones que no se llevan a cabo y partidas que no se ejecutan para costear la deuda que él mismo ha generado".

Por este motivo, ha explicado que Cambia Logroño presenta sus enmiendas como "alternativa al modelo caduco del PP" y para "afrontar los problema de los logroñeses y dar soluciones a las necesidades existentes".

Ha solicitado, para alcanzar "el modelo de ciudad de futuro que necesita Logroño", destinar una partida de 1,2 millones de euros para "desarrollar diferentes acciones concretas con las que se cree empleo estable y de calidad".

Entre otras acciones, ha enumerado ampliar la plantilla de Servicios Sociales y de Bomberos, recuperar el sector agrario local, crear "escuelas taller", una partida específica para "empleo y emancipación de los jóvenes" y ampliar las ayudas destinadas a microempresas hasta los 600.000 euros, en lugar de los 400.000 presupuestados.

Por su parte, la también concejala de Cambia Logroño Nieves Solana ha pedido establecer aseos públicos en Logroño, para lo que se destinaría 120.000 euros; la "remunicipalización del 010", de manera que este servicio de atención al ciudadano "sería más barato para los logroñeses"; y destinar mayores partidas a los Servicios Sociales, como ayudas a personas con discapacidad.

Su compañero José Manuel Zúñiga se ha centrado en las enmiendas relacionadas con el medio ambiente, por lo que ha propuesto "necesidades reales de la ciudad", como la creación de una empresa municipal de venta de energía; y aumentar la partida destinada al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 470.000 euros.

Con esta cantidad, ha detallado, se pueden regular los espacios peatonales; eliminar puntos peligros y de ruptura con el carril bici; instalar aparcamientos de bicicletas; mejorar el acceso a los polígonos industriales y crear una oficina de movilidad.

Por último, la edil de Cambia Logroño Marina Blanco ha criticado que "el PP no soluciona los problemas de la ciudad en distintos ámbitos", como en la juventud, ya que, "en los últimos diez años, la población de la capital riojana ha descendido en unos 10.000 jóvenes, ante la imposibilidad de encontrar trabajo digno".

"Invertir en juventud es invertir en futuro", ha subrayado, por lo que su grupo ha presentado enmiendas dirigidas a este sector de la población sobre la creación de un plan de empleo y modelo de ciudad y destinar 400.000 euros a "un plan de choque contra el exilio juvenil".

También ha solicitado la creación de "una oficina de retorno, como ya existe en otras localidades cercanas, para ayudar a los jóvenes a que regresen a su ciudad"; así como ampliar las partidas presupuestarias destinadas a la promoción juvenil artística, musical y científica.

Por último, Peña ha aclarado que, para "implementar todas estas nuevas medidas, es necesaria una nueva voluntad política" y, así, se podrán "solucionar los problemas de la ciudadanía y atender las necesidades de los logroñeses".