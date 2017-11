"Vintage Trouble" será uno de los grandes conciertos de Actual 2018

Logroño, 16 nov (EFE).- El grupo californiano de soul rock "Vintage Trouble" actuará en el Palacio de los Deportes de Logroño, dentro del festival Actual 2018, que se celebrará en enero, y será uno de los grandes conciertos de este certamen en este escenario, donde este cuarteto inaugurará su gira de 2018.

La fecha de este concierto se conocerá en las próximas semanas, una vez finalizada la venta de los abonos para las tres grandes actuaciones de grupos nacionales e internacionales que llenarán el Palacio de los Deportes los días 4, 5 y 6 de enero, dentro de este festival, organizado por el Gobierno riojano.

El director general de Cultura de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés, ha presentado hoy, en una rueda informativa, este primer gran nombre del cartel musical de Actual 2018, junto a distintos promotores de este certamen.

Según ha informado la responsable de comunicación del programa musical de Actual 2018, Anitta Ruiz, "Vintage Trouble", liderado por Ty Taylor, ha teloneado a grupos de talla internacional como The Rolling Stones, The Who o AC/DC, y su estilo es un soul rock californiano con esencias de los años 50 y 60.

El precio actual de los abonos para las tres noches de concierto en el Palacio de los Deportes asciende a 40 euros más gastos y la venta se tramita a través de la plataforma Ticketmaster.com.

El precio del abono subirá hasta los 50 euros y la entrada suelta por concierto se sitúa en los 28 euros, ha informado el director general de Cultura, quien ha indicado también que, hasta la actualidad, se han vendido más de un millar de abonos "ciegos" para estos conciertos en el Palacio de los Deportes.

El cartel completo junto a las fechas de las actuaciones se darán a conocer a la opinión pública en los primeros días de diciembre, ha informado el director general.

El formato Café Cantante se desarrollará en el Círculo Logroñés en las tardes de los días 2, 3 y 4 de enero.

Este apartado también incluye la presencia de grupos y cantantes que despuntan en el panorama nacional e internacional, pero en un formato más reducido, ya que este espacio tiene un aforo de unas doscientas personas.

Contará con las actuaciones de la artista de Punta Umbría (Huelva), Marta Soto, el 2 de enero; el británico Dan Owen, (3 de enero), y el dúo español de música, entusiasta de la música electrónica "Delaporte", el 4 de enero.

El precio de las entradas par los conciertos en el Círculo Logroñés es de unos 10 euros.

El apartado Matinal con Estrella se celebrará en el bar-restaurante "Wine Fandango", que acogerá conciertos cercanos y sugerentes y que, a diferencia de los otros dos espacios -Palacio de los Deportes y Círculo Logroñés,- tendrán entrada gratuita hasta completar el aforo.

Este espacio contará con el grupo madrileño imbuido en canción de autor, rock y pop Mäbo (2 de enero); el barcelonés de esencias de rock, folk y blues Joan Queralt (3 de enero); y el músico y profesor de filosofía zaragozano con una dilatada experiencia en folk y rock Ricardo Vicente (5 de enero).

El director de Cultura ha resaltado que esta nueva edición tendrá novedades "importantes" con una fortaleza plástica y pictórica "mayor que nunca", que se fortalecerá, además, de la iniciativa privada de estos dos espacios mencionados, junto a las Bodegas Franco Españolas para los conciertos en bodega.

El presupuesto de este festival público, que abre la programación musical del año en España, es de 500.000 euros, ha informado Rodríguez Osés, quien ha concluido que es un certamen que supone un fortalecimiento de la marca Rioja y un atractivo turístico para la región.