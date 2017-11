Galiana valora la participación riojana en un juego para aprender idiomas

Logroño, 16 nov (EFE).- El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, ha resaltado hoy "la participación de esta comunidad en el desarrollo internacional de un videojuego educativo para el aprendizaje de idiomas".

Galiana ha participado en la apertura de una jornada para docentes sobre la impartición de idiomas en el sistema educativo, que se ha celebrado en el IES La Laboral, y cuya conferencia inaugural ha pronunciado el consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda, Gonzalo Capellán.

Bajo el título "La Rioja enchanted by The Lenguage Magician", esta jornada se enmarca en el desarrollo Proyecto Europeo del Programa Erasmus+ y en el proyecto europeo The Language Magician, en el que participa La Rioja para diseñar una herramienta online gratuita, que permita a los centros educativos evaluar, a través de un divertido videojuego, el nivel de los escolares en distintas lenguas extranjeras.

Se trata de un videojuego que estará disponible online para los centros educativos a partir del verano de 2018 y cuya fase de prueba han participado seis colegios riojanos, ha informado Galiana.

Ha incluido la participación de La Rioja en este proyecto dentro de la apuesta del Gobierno por el impulso del bilingüismo y la incorporación de los instrumentos pedagógicos más novedosos en el Sistema Educativo Riojano, como la gamificación o el aprendizaje a través del juego.

Además, ha resaltado el carácter internacional y el nivel de las instituciones que participan en el desarrollo de este proyecto: Instituto Goethe, Asociación del Aprendizaje de Idiomas, la Consejería Española de Educación en el Reino Unido, el Centro de Profesores de la Consejería de Educación de Tenerife, Universidad de Leipzig, Universidad de Reading, Universidad de extranjeros de Perugia y Siena y la Universidad de Westminster.

"Nuestras aportaciones al desarrollo de este videojuego nos sitúan a la vanguardia de la innovación educativa y nos permite establecer contacto con entidades educativas de primer nivel", ha señalado Galiana.

El juego ha sido desarrollado para ayudar a los profesores a evaluar el progreso del aprendizaje de una lengua extranjera en educación primaria en tanto en inglés como en alemán, español, italiano y francés.

Para los alumnos, es un juego divertido que ofrece un método de evaluación motivador y nada amenazante, ha informado.

Para los maestros, es una herramienta de evaluación que usa estándares reales del currículo sin la necesidad de poner una nota numérica.

En la actualidad, se puede acceder a una versión demo gratuita desde la web https://www.thelanguagemagician.net/es/

Capellán, en la conferencia inaugural, ha destacado que este programa incluye a cinco países con cuatro universidades "punteras" que, "después de muchos años de investigación, han intentado transformar la experiencia, a veces no muy agradable, de evaluación, en algo formativo" y lo han hecho en "un entorno juego en el que se puede medir muy fácilmente".

Los profesores, ha explicado Capellán, "tienen monitorizado cómo progresa el alumno en tres de las destrezas o competencias lingüísticas fundamentales en España del aprendizaje del inglés; en Inglaterra lo hacemos con el aprendizaje del español".

Ha convenido con Galiana en que los alumnos, de una manera divertida, aprenden sin a presión, ni ninguna de las circunstancias de un examen porque no piensan.

También han intervenido el experto y asesor docente de la Consejería de Educación para el Reino Unido e Irlanda, Jesús Hernández, que ha hablado sobre el proceso de aprendizaje del alumno y los docentes especialistas en impartición de lenguas extranjeras Juan Manuel Melgar y Carlos Miguel Cáceres, que han explicado cómo funciona la herramienta The Language Magician.

Por último, ha intervenido el asesor para la confección de currículos educativos bilingües Steven Fawkes, fundador de la Asociación del Aprendizaje de Lenguas en el Reino Unido.

La jornada ha contado con la asistencia de 140 docentes riojanos, miembros de equipos directivos, profesorado e inspectores de educación y autoridades educativas.