La Rioja gestionará 1.513 millones en 2018, la cifra más alta de su historia

Logroño, 15 nov (EFE).- El proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2018 alcanzará los 1.513,89 millones de euros, un 4,22 % más que en 2017 (61 millones) y es el más elevado de la historia de esta comunidad, según ha anunciado hoy el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros.

El presidente, en una conferencia de prensa en la que ha presentado el anteproyecto del Presupuesto, aprobado por el Consejo de Gobierno, ha añadido que el mayor gasto está en Sanidad, con 434,67 millones de euros; y Educación, con 271,28 millones, aunque todas las consejerías registran crecimiento.

El Gobierno bajará de nuevo los impuestos para beneficiar a 129.232 riojanos, que se ahorrarán 73,5 millones de euros, ha añadido el presidente, quien ha comparecido junto al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez.

Las inversiones crecen un 5,17 % hasta los 166,44 millones de euros para mejorar las infraestructuras en transporte, carreteras y ayuntamientos, ha agregado Ceniceros.

El presidente ha explicado también que La Rioja está en "un buen momento", ya que ha conseguido encadenar tres años consecutivos de crecimiento, creando empleo y de calidad, creciendo en el IPB y reduciendo impuestos.

Los gastos en intereses se reducen, por cuarto año consecutivo, un 10,41 %, y actualmente solo representan el 1,43 % del Presupuesto, que, además, presenta un ahorro bruto de 79,66 millones de euros, frente a los 40,48 de 2015.

Además, el Presupuesto respeta los objetivos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal; incluye los compromisos adquiridos con Ciudadanos (C's) -que firmó un acuerdo de legislatura con el Gobierno del PP- y es un Presupuesto "ambicioso y sensato" para hacer frente a los retos de comunidad.

Ceniceros ha dicho también que es un Presupuesto "ambicioso" porque permitirá hacer efectivas las políticas del programa electoral del PP, concretadas en la consolidación de los servicios públicos, el favorecimiento del desarrollo económico y la creación de empleo y la reducción de impuestos.

El gasto no financiero se sitúa en 1.244 millones, frente a los 1.200 de 2017; y el endeudamiento, en un 18,2 %, ha detallado Ceniceros, quien también ha resaltado que La Rioja se mantiene como una de las comunidades con los impuestos más bajos de España, al tiempo que mantienen unos servicios públicos y gratuitos de "máxima calidad", con 7 de cada 10 euros dedicados a políticas sociales, con un 72,27 % del presupuesto.

El Gobierno ha logrado reducir, por cuarto año consecutivo, el gasto financiero, que para 2018 se ha conseguido rebajar en 21,6 millones euros, con lo que se ha logrado pagar los intereses de la deuda a la mitad que en 2015, ha detallado Ceniceros.

En el apartado de los ingresos, las operaciones no financieras se elevan a 1.183 millones, con un crecimiento del 3,96 %, procedentes de los ingresos del Estado, la recaudación por el IRPF y el IVA.

Entre otros aspectos, Ceniceros ha resaltado el esfuerzo presupuestario para incentivar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con 3,4 millones de euros, y 26 millones en lucha contra incendios.

Entre otras partidas, ha citado que en I+D+i, el Presupuesto crece un 4,4 % hasta los 78,61 millones; a la Universidad de La Rioja se destinarán 35,3 millones, con un crecimiento del 2,43 % y la Renta de Ciudadanía tendrá una dotación de 8 millones de euros.

Crece un 3,59 % los gastos de personal; se incorporan 4,9 millones a las medidas de gratuidad de la AP-68; se incorpora gasto farmacéutico; y se apuesta también por los seguros agrarios o los gastos en farmacia y en Justicia.

Entre otras medidas, ha anunciado la dotación de un millón de euros para la adquisición de un remonte en la estación de esquí de Valdezcaray, la reserva de partidas para la Escuela de Enfermería y consultorios, o 67 millones para políticas activas de empleo o 10.000 para la formación para el empleo.

En infraestructuras educativas, las inversiones alcanzan los 6,5 millones, entre los que destacan 800.000 euros a la reforma del IES Sagasta; y la redacción de proyectos de nuevos centros en Rincón de Soto, Pradejón y Los Lirios, en Logroño.

En rehabilitación de vivienda, se consigna una dotación de 8,9 millones de euros; en transporte 15,7 millones, entre los que se incluyen 9,5 millones para el soterramiento del ferrocarril en Logroño, 2,3 millones para la nueva estación de autobuses, o 3,2 millones para el transporte público.

A la internacionalización, que fomenta el desarrollo empresarial y comercial en la región, el Ejecutivo destinará más de 20 millones de euros.

Con una inversión superior a los 26 millones, el Gobierno afrontará el reto de la digitalización en la administración, salud y educación, dentro de la agenda digital riojana.

También ha informado de que el Presupuesto recoge las dos terceras partes de las propuestas de Ciudadanos y la práctica totalidad de las imprescindibles.

Entre ellas, destacan las deducciones fiscales a las familias, los 6,5 millones de euros para la gratuidad de los libros de texto a familias con rentas bajas y medidas, aunque el modelo tiene que definirse, así como las partidas para el Fondo de Cooperación Local y las bonificaciones en 1,4 millones para los autónomos.

También contempla la reestructuración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, solicitada por Ciudadanos, aunque la concreción del modelo está pendiente de concretarse.

Ceniceros ha indicado que restan algunos asuntos de cerrar con la formación naranja, que espera que puedan concluirse en el trámite parlamentario.

El jefe del Ejecutivo riojano también ha tendido la mano a todas las fuerzas parlamentarias para que, a través de sus enmiendas, se pueda mejorar, ha dicho, este Presupuesto, cuyo objetivo, está dentro de la política de su Gobierno de impulsar el crecimiento y reducir los impuestos desde el "rigor y sin aventuras".

Finalmente, ha informado de que no existencia del Presupuesto del Estado para 2018 no condicionará el presupuesto regional, aunque ha recalcado que no se podrán aplicar medidas, como el incremento de la retribución a los empleados públicos.