Arraiz: el presupuesto municipal no es social y es "una mala copia de 2017"

Logroño, 15 nov (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Logroño, Beatriz Arraiz, ha calificado hoy el presupuesto municipal del próximo año como "una mala copia del de 2017", además de "no ser social, está inflado en materia de ingresos y gastos, con inversiones que no se verán y promesas de nuevo incluidas".

Arraiz ha explicado, en rueda informativa, que el anteproyecto del presupuesto municipal para el próximo año "prácticamente no aumenta la partida destinada a programas sociales, mientras que se reducen los recursos para las políticas de empleo".

Con este documento, "el equipo de Gobierno del PP demuestra que no tiene un proyecto claro de ciudad, además de que tampoco apuesta por las inversiones en los barrios, aspectos fundamentales para consolidar y transformar con uniformidad Logroño", ha asegurado.

En el capítulo de ingresos, ha criticado que la partida destinada a la enajenación de parcelas municipales supera los 18 millones de euros, "una cantidad mayor a la presupuestada de este año, a pesar de que a fecha de septiembre solo se ha vendido suelo por valor de 1,7 millones de euros, de los 16 millones previstos".

En materia de impuestos, ha lamentado que "se inflen los ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en casi dos millones de euros más, pese a una rebaja del tipo impositivo", porque, aunque suba el valor catastral, "como mucho se podrá recaudar un millón más, pero no se alcanzarán los 35 millones de euros".

Lo mismo ha estimado que sucede con el impuesto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que, "solo se han reconocido derechos a septiembre de este año por un valor de 1,8 millones de euros y, sin embargo, se prevé casi 4 millones para 2018", además de que "se han exagerado al alza" los ingresos por Plusvalías y la recaudación por las multas de tráfico.

En el capítulo de inversiones, ha lamentado que distintas partidas "reiteradamente desaparecen o se recortan", como las dedicadas a Seguridad Vial, que descienden en un 92 por ciento y se quedan en simplemente 50.000 euros.

Entre las actuaciones que no se recogen en el presupuesto, ha enumerado las actuaciones en las calles Eibar, Santa María e Irlanda; la glorieta de Pío XII con Vara de Rey; la reforma de la plaza de la Paz; los huertos en Madre de Dios y la Fuente del Encino; y "tampoco se prevé la asistencia técnica del nuevo Centro Deportivo de Siete Infantes de Lara".

Respecto a la nueva estación de autobuses, ha matizado que "ahora se incluye una nueva partida de 1,5 millones de euros para su equipamiento, cantidad que el PP había dejado deliberadamente fuera del proyecto de la obra, con la intención de presentar un menor coste de la misma".

El presupuesto dedicado a Servicios Sociales "solo incrementa el IPC" y ha confiado en que "en 2018 se cumpla con lo presupuestado y no ocurra como el año pasado, que no se ejecutó el 10 por ciento, a pesar de que no se han reducido las necesidades en Logroño".

La partida destinada a Empleo, ha aclarado que se reduce un 6,32 por ciento como consecuencia del "recorte del convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma", así como "la reducción del presupuesto destinado al comercio de la ciudad en 319.000 euros".

Por otra parte, ha criticado que el anteproyecto del presupuesto municipal del próximo año no incluya una partida concreta para la puesta en marcha del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), por lo que "con casi total probabilidad este espacio seguirá sin abrirse en 2018".

En cuanto al soterramiento, Arraiz ha puntualizado que el anteproyecto no incluye el traslado de la subestación eléctrica de Cascajos ni ninguna actuación nueva, como son las conexiones de las calles Gonzalo de Berceo con Fuenmayor y Cuarto Puente con Portillejo.

Por ello, ha argumentado que es "incoherente" y ha asegurado que "denota una falta de planificación de la ciudad" que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, "plantee ahora actuar sobre la circunvalación, cuando aún quedan pendientes obras fundamentales que están incluidas en la segunda fase del soterramiento".