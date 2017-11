Ubis asegura que Ceniceros es responsable político de reparar expediente ADER

Logroño, 14 nov (EFE).- El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha asegurado hoy que el presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, es el "responsable político" de que el Consejo de Gobierno "repare" expedientes de la ADER que cuentan con alguna objeción por parte de la Intervención autonómica.

Ubis y la diputada autonómica de Ciudadanos (Cs), Rebeca Grajea, han detallado, en una rueda informativa, que su grupo parlamentario ha presentado una petición de información para conocer las razones "políticas" por las que el actual Gobierno riojano, desde julio de 2015, "repara" expedientes de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) que tienen esas "objeciones".

Ubis, quien espera una respuesta "rápida y completa posible" a esa petición de información, ha insistido en que la ADER mantiene un modelo de gestión "caduco", con "una gestión que deja mucho que desear" y con "ciertas Irregularidades" en la tramitación de los expedientes y de las subvenciones, por lo que ha abogado por reestructurarla.

Los datos de Ciudadanos, según la información de la que dispone de la Intervención de la Comunidad Autónoma de La Rioja y del Tribunal de Cuentas, señalan que hay ciertas "irregularidades" que comete la ADER en su gestión.

Ello, ha dicho, provoca "objeciones" por parte de la Intervención, que paraliza algunos de sus expedientes, pero, cuando estos llegan al Consejo de Gobierno, se "reparan" mediante "decisiones políticas" por las que se continúa la tramitación de esos expedientes, a pesar de esas "reparos" de la Intervención.

"Está suficientemente claro que hay una serie de irregularidades que se vienen cometiendo en la gestión de la ADER", según Ubis, y que la Intervención elabora un informe con objeciones a la tramitación de algunos expedientes, por lo que estos se paralizan.

A partir de entonces, ha señalado, surge lo que se ha producido desde julio de 2015, en referencia a que "decisiones políticas" permiten continuar con la tramitación de estos expedientes, pese a los reparos que pone la Intervención y, cuando llegan al Consejo de Gobierno, son reparados.

Ha insistido en que el Consejo de Gobierno toma una decisión política de seguir con la tramitación de algo que la Intervención ha decidido que no se puede tramitar.

Por ello, Ciudadanos desea conocer esos expedientes, cuántos son, ver qué tipo de objeciones pone la Intervención a la tramitación y por qué se adopta la decisión política de continuar con la tramitación al levantar esos "reparos".

El portavoz parlamentario de Ciudadanos ha indicado que si hay alguna responsabilidad política por alguno de estos expedientes, que se asuma; y si considera que hay alguna irregularidad manifiesta que contravenga alguna ley, lo remitirá a la Fiscalía.

Ha puesto como ejemplo de esas objeciones, por parte de la Intervención, que la ADER realizó pagos a justificar a favor de una persona contratada eventual de esta entidad en México.

Estos pagos, ha relatado, se realizaron en una cuenta cuyo titular es la trabajadora y no ADER, de forma que los saldos de esa cuenta no se integran en la tesorería de la Agencia, por lo que se incumple el procedimiento legal establecido para realización de pagos a justificar y, con ello, no se garantiza el control necesario de los fondos públicos por parte de la Agencia.

También se ha referido a que, según la documentación de la que dispone, se mantiene la incidencia surgida en 2007 por la construcción, por parte de la ADER, de la fase de ampliación del Recinto Ferial de Nájera sin que existiera disponibilidad de los terrenos, por lo que podrían darse eventualidades futuras que afectarían negativamente a esa construcción.

A ello ha sumado que varios empresarios de La Rioja han comunicado a Ciudadanos que no reciben, en algunos casos desde hace un año, las ayudas que tienen aprobadas por la ADER, por lo que han tenido que pedir un crédito para financiar el proyecto para lo que solicitaron la subvención a la Agencia.