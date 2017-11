Cambia y Cs piden ampliar y dignificar el cementario musulmán

Logroño, 13 nov (EFE).- Los Grupos Municipales de PSOE, Cambia Logroño y Ciudadanos (Cs) de la capital riojana han solicitado hoy al Gobierno local del PP la ampliación y "dignificación" del espacio dedicado en el cementerio de la ciudad al enterramiento de las personas de confesión musulmana.

De esta forma, los tres grupos apoyan "las peticiones recibidas por el colectivo musulmán para poder seguir enterrando a sus seres queridos en la ciudad", ha declarado el concejal socialista Kilian Cruz-Dunne, en una rueda informativa, acompañado de las ediles de Cambia Logroño Nieves Solana y de Cs María Luisa Alonso.

Cruz-Dunne ha recordado que la parte del camposanto municipal destinada como cementerio musulmán lleva habilitada desde 2009 y dispone de 500 metros cuadrados para 106 sepulturas, 82 de adultos y 24 para niños, que "diez años después ya se ha quedado pequeña".

Como solución, ha indicado que existe "una parcela colindante de suelo dotacional" que podría ser utilizada para "instalar una fosa vertical, en la cual poder incluir los restos osarios, una vez transcurridos diez años desde el entierro, así como los fetos"

La solución de mejora y ampliación del cementerio musulmán "no es nueva" y ha lamentado que, "un año después de negociaciones con esta comunidad, el equipo de Gobierno municipal no les ha aportado una solución", a un hecho que "no es un privilegio, sino un derecho recogido en la Constitución".

Por su parte, Solana ha incidido en que "la legislación ampara a la comunidad musulmana, ya que los cementerios deben ofrecer servicios funerarios acordes a su condición religiosa".

Sin embargo, ha calificado de "indigna y vergonzosa" la situación del espacio reservado como cementerio musulmán en Logroño, ya que, "además de que ya no disponen de espacio para enterrar a los niños, las tumbas están sin orden y tampoco tienen una fosa múltiple destinada a los fetos".

Por todo ello, ha solicitado al Gobierno local "dignificar" este espacio, dado que la comunidad musulmana tiene sus "derechos, tanto humanos como legales, a enterrar a sus familiares según sus creencias".

Para esta edil de Cs es "fundamental" que el Ayuntamiento de Logroño disponga de un cementerio musulmán para "enterrar a sus familiares que han vivido en la ciudad, en lugar de repatriarlos a sus países de origen".

Se trata de una petición "justa y amparada en la Constitución" y ha recordado el caso de "una niña que, por no haber espacio en Logroño, ha tenido que ser enterrada en Zaragoza".

Además de que "ya no hay espacio para enterrar a niños en el camposanto logroñés", ha anunciado que, "en meses, tampoco habrá lugar para depositar a los adultos" y "no disponen de fosa para los restos que deben ser exhumados a los diez años".

Alonso ha pedido la "ampliación y reordenación" de este espacio del cementerio municipal logroñés, que se encuentra "dejado, sin conservar y con escaso mantenimiento", ya que, "como vecinos de Logroño que pagan sus impuestos, piden enterrar a sus familiares en la ciudad donde viven".