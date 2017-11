De lo ocurrido en el jardín botánico y de lo escrito sobre un vidrio mojado

Mérida, 10 nov (EFE).- Del movimiento de los peces en el jardín botánico y del mensaje escrito sobre un vidrio mojado, entre otros acordes y sentimientos, dio buena cuenta la fotógrafa y periodista Marivi Ibarrola, testigo de primera fila de "la movida" y compañera de viaje de una corriente contracultural que traspasa generaciones.

Por su impresionante trabajo gráfico, tanto el conocido como el que guarda en varias maletas, Ibarrola (Nájera, La Rioja, 1956) recibirá mañana el Premio de Fotografía 2017 del Festival de Cáceres Pop Art, en un acto que se celebrará en Trujillo (Cáceres).

"Tengo el ojo pop y siempre lo he tenido", ha afirmado esta "riojana-madrileña-vasca-navarra" en una entrevista concedida a EFE, en la que desprende su amor y su pasión por la fotografía. "Soy lo que siempre quise ser, fotógrafa".

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en unos años de contracultura, en los que Derribos Arias, Los Secretos, Radio Futura, Golpes Bajos u Obús, entre otros muchos grupos, se comieron el pastel musical, esta fotógrafa supo estar ahí, en el momento preciso, en el concierto deseado, entre el público y los camerinos.

Ibarrola se hizo la misma pregunta que los Burning: "¿qué hace una chica como tú en un sitio como éste?", pero siempre se contestó lo mismo: "fotografiar". "Nunca me sentí fuera de lugar... me gustaba lo que veía, el ambiente, las posadas y los conciertos, pero con el prisma del trabajo, de la comunicación".

Marivi, tal como lo sigue haciendo actualmente, acudía a los actos, ruedas de prensa, conciertos y entrevistas "preparada con un sinfín de datos y bien documentada".

"No solo era música, 'la movida' era mucho más". Las vestimentas, las propias letras de las canciones, las "tribus" que rodeaban cada sensibilidad musical, el arte, la pintura, el diseño de las portadas de disco, los fanzines y las revistas.

De hecho, su trabajo fue recogido por "Rock Espezial", "Madrid Me Mata", "Rockdelux", "Diario Vasco" e "Interviú", entre otras publicaciones. En el magazine "Gratix", el primero gratuito en la ciudad de Madrid, "no teníamos jefes; publicábamos lo que queríamos".

Lo que captó su cámara Nikkorma, lo vieron los "ochenteros" y quienes hoy en día acuden a las distintas exposiciones que muestran su buen hacer o repasan algunos de los libros-documentales que se han hecho eco de su trabajo, como "Yo disparé en los 80", que ya va por la segunda edición.

"Las fotografías tienen un poder evocador impresionante siempre que se sepa guardarlas", apunta Ibarrola, quien es fiel a este mensaje, pues guarda miles de diapositivas aunque aún por digitalizar. "No sé todo lo que tengo", reconoce.

A su juicio, aquella frase que intentaba resumir cómo fueron aquellos años, "sexo, drogas y rock and roll", se quedó corta. "Hubo mucho más, muchísimo más. La 'movida' era una mensaje ante la vida, una forma de estar, un camino por el que andar", ha asegurado.

Del mimo modo, no comparte que los 80' fueran frivolidad y banalidad.

En su desempeño y empeño por captar, Ibarrola siempre ha considerado que "lo importante es lo que capta el objetivo" de la cámara, no lo que veo yo".

Con el declive de la 'movida', esta mujer, que se adentró en la fotografía a través de amigos, caminó por el arte conceptual, el periodismo gráfico algo más enlatado y otros campos, pero siempre con el estilo, el arte y su mirada pop.

Por toda esta labor y, en especial, por ese ojo pop con visión fotográfica, Ibarrola, profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid, recibirá mañana el Premio de Fotografía 2017 del Festival de Cáceres Pop Art, conocidos como Premios Pop Eye, junto a otras personas y grupos merecedores que también han sido galardonados en otras categorías.

Ilusionada por este galardón, que "concede uno de los festivales más importantes" en cultura y creatividad, Ibarrola se reencontrará con otros pilares de aquella 'movida', como Los Nikis (Premio de Honor), el grupo Lobos Negros (Premio 30 años viviendo en la Era Pop) y América Jover, la madre de Alaska, cuya obra "Memorias de América: de Cuba a Alaska" recibe el premio al Mejor Libro de No Ficción.

Otros premiados son Cayetana Guillén Cuervo (Premio Periodismo), el programa "La Cultureta" de Carlos Alsina, el programa de RTVe La Hora Cultural, el pintor Javier de Juan (Artes Plásticas), la artista sueca Cinta Lund (Artista Revelación) y Ray Loriga (Premio Literatura).

Entre los galardonados también figura Fernando Colomo (Premio Cinematografía), el músico Jorge Prado (Premio Duende) y los grupos Alice & The Wonders (Talento Emergente), Aurora & The Betrayers (Mejor Banda de Rock) y Watch Out (Artista de Música Negra) y Supertennis (Mejor Grupo Extremeño).