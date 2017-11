Siete grupos comparte escenario con La Regadera y "El Langui"

Logroño, 9 nov (EFE).- Un total de siete grupos compartirán escenario con La Regadera y "El Langui" en los conciertos finales del VI Concurso de Maquetas Musicales de la Universidad de La Rioja (UR); que se celebrará en Logroño los próximos días 16 y 17.

Los grupos finalistas en categoría universitaria compartirán escenario con La Regadera, mientras que Chacal Mc lo hará con El Langui, ha detallado hoy la UR en una nota.

En la categoría universitaria, dada la calidad musical de los grupos presentados al concurso, el jurado ha designado seis finalistas: Abrizo, Autumn, Entropía, Daniel Sabiti, Dork, que ya fue finalista en la anterior edición; y Oslo Ovnies.

Todos ellos se disputarán los primeros premios en el concierto previsto el día 16 y que concluirá con la actuación de La Regadera, un grupo de música mestiza, que mezcla estilos como ska, reggae y rock, adornada con detalles latinos y un "directo divertido, potente y adictivo", ha añadido.

En la categoría preuniversitaria, Chacal Mc -Eduardo Llanos- compartirá escenario, al día siguiente, con Juan Manuel Montilla "El Langui", quien, antes, pronunciará una conferencia en la UR sobre "A mí no me digas que no se puede", donde abordará temas como el acoso, el espíritu de superación y la autoconfianza.

El VI Concurso de Maquetas Musicales pretende promocionar la creación musical entre los integrantes de la comunidad universitaria y los alumnos de centros de Enseñanza Secundaria de La Rioja.