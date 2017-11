Martín pide estar a la altura contra el estigma de la enfermedad mental

Logroño, 7 nov (EFE).- La consejera de Salud, María Martín, ha pedido hoy "estar a la altura como sociedad y luchar contra el estigma que padecen las personas con alguna enfermedad mental".

Martín ha presentado en Logroño el documental "¿Y si te dijeran que puedes?", que sensibiliza sobre el día a día de las personas con enfermedades mentales, en un acto en el que ha participado la presidenta de la Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEARFES-ARFES), Carmen García.

Este documental muestra la aventura de cinco pacientes con esquizofrenia que aceptan el reto de escalar el Naranjo de Bulnes, situado en el Parque Nacional de los Picos de Europa, para acabar con el estigma que sufren las personas que padecen alguna enfermedad mental.

Este proyecto, impulsado por Janssen y avalado por varias sociedades científicas, ha contado con la ayuda del alpinista Sebastián Álvaro, creador y director del programa "Al filo de lo imposible", ha indicado el Gobierno regional en una nota.

También ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Avifes), a la que pertenecen los protagonistas del documental.

"Este documental es un ejemplo de superación para todos y lo hace de una forma distinta, original e inspiradora porque no se centra en las sombras de lo que supone vivir con una enfermedad mental, sino en las luces, en las ganas de aprender, de salvar obstáculos y de animar a otros a hacer lo mismo", según la consejera.

Para ella, "estos cinco valientes han roto barreras y nos dan una lección de capacidad y coraje".

Ha recordado que el III Plan de Salud Mental de La Rioja cuenta con dos líneas estratégicas específicas solamente para luchar contra el estigma de las enfermedades mentales.

"No queremos que las personas que sufren este tipo de dolencias tengan ningún hándicap añadido", según Martín, por lo que "no permitiremos que los aíslen o los traten de forma vejatoria en un instituto, como les ha sucedido a algunos de los protagonistas del documental", ya que desea que "mantengan su identidad propia y que no se les estandarice".

Respecto a las acciones ya impulsadas en La Rioja, ha subrayado que "se están dando pequeños pasos, que son de gran ayuda para las personas que sufren una enfermedad mental y sus familias", como el Hospital de Día y la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

"Somos mucho más ambiciosos y, de la mano de los profesionales y de las asociaciones como Arfes, continuaremos trabajando para alcanzar los objetivos del III Plan de Salud Mental", ha asegurado.

También se ha referido a que la Organización Mundial de la Salud califica los problemas de salud mental como la enfermedad del siglo XXI, por lo que hay estar preparados, no solo a nivel de recursos humanos y materiales, sino como sociedad.

"Todos debemos estar a la altura y transmitirles que no están solos", ha resaltado Martín, quien ha destacado la importancia que da su Consejería a la comunicación "fluida" entre instituciones, profesionales y niveles asistenciales, así como con los pacientes y sus familias para "tratar de ver a las personas de forma integral y entender todas sus facetas y, por tanto, los problemas que enfrentan cada día".

Sus datos indican que en La Rioja se detectan unos nueve casos de trastornos mentales por cada mil habitantes y el conjunto de las enfermedades mentales supone el 12,5 % de todas las patologías.

Para el Sistema Público de Salud de La Rioja, la atención a las personas con trastornos mentales es una "prioridad", que se refleja en el III Plan de Salud Mental (2016-2020).

Entre los principales objetivos de este plan destacan la consecución de una mejor accesibilidad al usuario, una coordinación eficaz entre niveles asistenciales que favorezca una detección precoz, la eliminación de etiquetas y la prevención de situaciones de riesgo para el paciente".