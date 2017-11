González: el presupuesto del Parlamento no es político, sino de gestión

Logroño, 7 nov (EFE).- La presidenta del Parlamento riojano, Ana Lourdes González, ha asegurado hoy que el proyecto de presupuestos de la institución para 2018 "no es político, sino de gestión" y recoge las necesidades planteadas por los servicios de la Cámara, que son "los que conocen, de primera mano, esas necesidades".

En una nota, González se ha referido a las afirmaciones del diputado Tomás Martínez Flaño, de Ciudadanos, quien ha propuesto hoy iniciar la profesionalización de la Cámara a partir de 2018, aunque cada uno de los 33 diputados deberá decidir al respecto, con el fin de que "deje de ser un Parlamento de aficionados", en el que acuden a trabajar en "su tiempo libre".

La presidenta del Parlamento ha indicado que el proyecto presupuestario de la Cámara para 2018 asciende a 5,2 millones de euros, un 1,83 % más respecto al de 2017, y ha incidido en que se ha elaborado con las propuestas realizadas por los responsables de los diferentes servicios de la institución y que han entendido que son necesarias para un correcto funcionamiento de la entidad.

"No son unos presupuestos políticos, sino de gestión", ha insistido, por lo que ha respaldado la labor desarrollada por todos los servicios y trabajadores del Parlamento y ha rechazado las afirmaciones de Martínez Flaño, también vicepresidente primero de la Cámara, de que los presupuestos como "obsoletos" e "ineficaces".

Ha afirmado que la propuesto sobre la profesionalización de los diputados es un tema que la presidenta no puede abordar de manera unilateral, sino que son los grupos los que tienen que modificar el acuerdo actual.

Ha recordado que Ciudadanos ya presentó una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos de La Rioja de 2017 para que los miembros de la Mesa formen parte de la plantilla de altos cargos del Parlamento, que fue retirada al no contar con el apoyo del resto de grupos.

"Desde entonces, no han vuelto a poner encima de la Mesa este tema y son los grupos parlamentarios los que deben definir todos los detalles de dicha profesionalización", según la presidenta, para quien el importe destinado a la profesionalización será superior a la cantidad dedicada a las indemnizaciones de los diputados en la actualidad.

La presidenta ha recordado que el proyecto de presupuestos incluye una partida de 1,6 millones de euros para el pago de las asignaciones a los grupos parlamentarios y otra de 297.967 euros para indemnizaciones de los diputados.

En total, se destinan 1,9 millones de euros para cumplir el acuerdo alcanzado en Junta de Portavoces el 22 de julio de 2015, ha dicho.

Además, la presidenta de la Cámara no es la única persona que cobra un sueldo del Parlamento de La Rioja, puesto que, ha asegurado, los diputados, incluido el vicepresidente primero, perciben una indemnización mensual por parte de la institución, publicada en el Portal de la Transparencia de la página web; además de la cantidad que puedan percibir o no por parte de su grupo parlamentario, al que también financia esta institución.

"La Cámara hace un uso responsable del dinero de todos los riojanos", ha señalado, y el Parlamento, cada año, hace una previsión de gastos para financiar las inversiones necesarias para que la institución funcione correctamente.

Es una previsión, por lo que si esos proyectos no se llevan a cabo, no es necesario destinarlos a otros asuntos que no son prioritarios, ha dicho.

Cree que la voluntad de Martínez Flaño y de su grupo parlamentario es la de retrasar la aprobación de los presupuestos del Parlamento.

Ante ello, ha considerado que si realmente quiere mejorar los presupuestos del Parlamento, puede hacerlo durante la tramitación ordinaria del proyecto de Ley en la Cámara y "no paralizando" su aprobación, "como está haciendo en este momento".

El proyecto de presupuestos, ha dicho, lleva veinte días "paralizado" por decisión de Martínez Flaño, ya que, desde que se estudió en la Mesa del pasado veinte de octubre, ha solicitado en dos ocasiones posponer su aprobación y no trasladó sus propuestas hasta siete días después.

En esa misma reunión y en la del pasado tres de noviembre, la presidenta, ha indicado, trasladó al vicepresidente primero que algunas de sus propuestas ya estaban recogidas en el proyecto de presupuestos, como la plaza de administrativo y el proyecto de digitalización.

Ha añadido, respecto a la plaza de letrado, que se trataría de una plaza de nueva creación que, según informe del Letrado Mayor, no sería prioritaria.

Respecto al proyecto de digitalización, ha dicho que la Cámara trabaja en este asunto de una forma más global al incluir la administración electrónica, el registro electrónico, un gestor documental y un sistema de archivo digital.

Ha añadido que Martínez Flaño también planteó crear un servicio de asesoría jurídica para los grupos parlamentarios que, según el informe del Letrado Mayor, no se puede llevar a cabo de la manera en que lo plantea, puesto que el Estatuto de Personal define solo como personal eventual al que se integra en el Gabinete de la Presidencia.