Herranz: el PPE y España están a favor de la prórroga del uso del glifosato

Logroño, 2 nov (EFE).- La eurodiputada popular riojana, Esther Herranz, ha asegurado hoy en Logroño que "el Partido Popular Europeo (PPE) y España están a favor de la prórroga del uso del herbicida glifosato".

Herranz se ha reunido hoy con representantes de ASAJA, UPA y UCOTAR para analizar las últimas decisiones de las instituciones comunitarias en materia de fertilizantes y el uso de la sustancia activa glifosato.

"El PPE está a favor de la prórroga que permita a los agricultores españoles y riojanos seguir utilizando el herbicida glifosato, postura que el Gobierno de España defenderá en el próximo Consejo de Ministros del próximo lunes, seis de noviembre", ha añadido en una nota.

Ha insistido en que "el debate sobre el uso del glifosato está al margen de los criterios científicos" y ha precisado que el PP quiere un acuerdo "razonable" en esta materia, que "atienda a criterios científicos, que son los datos que hay que tener en cuenta".

Herránz ha insistido en que "nadie ha demostrado científicamente que sea peligroso el glifosato" y tanto la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria como la Agencia Europea de Seguridad en Productos Químicos "están a favor" de la prórroga de su uso, cuya autorización caduca el 31 de diciembre próximo.

"Nuestros abuelos han demostrado que se puede usar el glifosato, lo que hay que hacer es utilizar de manera correcta y un producto en buenas condiciones y atendiendo a sus normas de uso", ha añadido.

Ha recordado que la Unión Europea (UE) ha dedicado un presupuesto "importante" para que agricultores y ganaderos mejoren las condiciones de aplicación de distintos productos que utilizan y, para ella, el sector está "mucho más preparado" y "hace las cosas convenientemente".

También ha dicho que el Parlamento Europeo no se ha mostrado favorable a la renovación de la autorización del glifosato, por un ajustado margen de votos, y será la Comisión Europea, a través de un comité de expertos, quien realice nuevas propuestas al respecto.

Por su parte, el Consejo de la UE sí quiere la renovación, con varios países que no aceptan la no renovación porque no hay criterios científicos que la avalen, ha explicado.

A ello ha sumado que, en el Consejo de la UE, "España está defendiendo mantener el statu quo actual de los fertilizantes, como país con una potente industria química de fertilizantes inorgánicos y como una de los grandes productores agrarios de la UE".