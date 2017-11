Bengoetxea y Urrutikoetxea eluden la presión en partido marcado por fracturas

Logroño, 2 nov (EFE).- Oinatz Bengoetxea y Mikel Urrutikoetxea han optado hoy por trasladarse el uno al otro la presión en la semifinal del cuatro y medio, que les enfrentará en Logroño el próximo día cinco, a la que ambos llegan en el proceso de recuperación de sendas fracturas en un dedo de la mano.

Los dos han realizado hoy, en el frontón Adarraga de Logroño, la elección de material para el partido, en la que, como era de esperar, el vigente campeón, Bengoetxea, ha optado por pelotas de menos salida; mientras que su rival ha decidido apostar por otras más "vivas".

Eso es prácticamente lo único en lo que no han coincidido en Logroño, ya que, en lo demás, sus comparecencias han sido calcadas y han repetido dos ideas: el rival es un gran pelotari que está en buen momento y, aunque duela, cada uno tiene la mano bien para jugar.

Oinatz Bengoetxea regresa al Adarraga una semana después de dejar fuera del campeonato al riojano Víctor, en un partido para el que tenía la mano más dolorida que ahora.

"Estoy bastante bien, en el partido no tuve problemas y espero que el dedo esté mejor para el domingo", ha explicado el pelotari navarro, quien ha admitido estar "contento" por la evolución de la lesión y porque "he tenido un partido para probar. Lo cierto es que me salió bien y por eso llego muy bien, con confianza".

"Urrutikoetxea ha demostrado que tiene mucho juego, en la liguilla ha sido el mejor pelotari y por su juego es el más completo, con lo que tengo que pensar que va a estar a su mejor nivel", ha asegurado Bengoetxea VI, que cree que tendrá que sacar "lo mejor que tengo" en el partido del domingo.

Ha afirmado que "no hay táctica que valga, solo tratar de moverle y luchar hasta el final" y ha recalcado que el que él haya vencido en las dos últimas semifinales en las que se han enfrentado -en el partido del año pasado ganó 22-21- es algo que "no importa para nada, ni me acuerdo, porque en la pelota cada partido es diferente y cada año es diferente".

Mikel Urrutikoetxea llega al partido con menos tiempo de recuperación tras lesionarse "y con dolor", ha reconocido, pero cree que "es normal, después de cinco días, y eso no me va a causar ningún problema".

De hecho, el pelotari vasco ha explicado que ya ha entrenado y "el dolor no me impide darle a la pelota", aunque reconoce que "tengo que evitar golpeos en la zona afectada, sobre todo al entrar de gancho porque no estoy acostumbrado a jugar con una protección", pero "si salgo es porque voy a ir a ganar y en lo que he entrenado, las sensaciones no son malas".

Ha eludido que se le califique como favorito porque "nos jugamos los dos lo mismo, desde cero, y él es el campeón del año pasado", con lo que es el "favorito" y, "además, "nos hemos enfrentado en cinco semifinales de campeonatos y él ha ganado cuatro", aunque "también es cierto que eso no vale para nada porque cada momento es diferente".

Ambos también han coincidido en estar satisfechos con el material que han apartado hoy para el partido, aunque el del campeón es diferente al de Urrutikoetxea en que tiene menos salida del frontis.

"Es normal, mis pelotas son más bajas porque mi baza es meterme en los cuatro de adelante y su material, como es normal, tiene más salida para tenerme atrás", ha resumido Bengoetxea.

Él se ha decantado por dos pelotas de 106,4 y 106,6 gramos; mientras que las de Urrutikoetxea pesan 105,8 y 106,6 gramos.