Logroño pide explicaciones al Gobierno por el retraso de una ambulancia

Logroño, 28 oct (EFE).- Logroño Deporte, la sociedad municipal de deportes de la capital riojana, va a requerir información al Gobierno de la Rioja tras el retraso de una ambulancia hoy para llegar a las instalaciones de Pradoviejo tras una lesión de un participante en los Juegos Escolares.

El Ayuntamiento de Logroño, en un comunicado, ha asegurado incluso que se plantea no ceder sus instalaciones para los Juegos Olímpicos en caso de no tener la garantía de que esta situación no se repetirá.

El Ayuntamiento de Logroño ha explicado en un comunicado que hoy, durante un partido de los Juegos Deportivos, un jugador cadete de fútbol ha sufrido una lesión, teniendo que esperar hasta 25 minutos la llegada de una ambulancia para ser evacuado.

El Ayuntamiento lamenta el accidente del jugador y subraya que el accidente ha ocurrido dentro del marco de los Juegos Deportivos de La Rioja que organiza la Dirección General de Deportes dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.

En esta línea, el Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte, explica que las jornadas de los sábados por la mañana, de manera gratuita, se procede a la cesión municipal de las instalaciones deportivas de Pradoviejo para la práctica de los citados Juegos Deportivos, pero siendo únicamente el propio Gobierno de La Rioja el organismo organizador y su máximo responsable.

De lunes a viernes, los sábados por la tarde y los domingos, Logroño Deporte se encarga de la presencia de ambulancias en las instalaciones, fruto del convenio entre Ayuntamiento de Logroño y Cruz Roja.

El Ayuntamiento va requerir un informa detallado al Gobierno regional sobre lo sucedido hoy y si no se llegase a certificar la seguridad de los deportistas para los próximos partidos, Logroño Deporte no volverá a ceder las instalaciones de Pradoviejo, aseguran.