Bescansa considera que "la crisis territorial de España es más que Cataluña"

Logroño, 28 oct (EFE).- La diputada nacional de Podemos Carolina Bescansa ha afirmado hoy que "la crisis territorial de España es más que Cataluña" y ha abogado porque su partido ofrezca propuestas "también para la construcción de todo el país" a través de una reforma constitucional.

Bescansa ha hecho estas declaraciones en un acto en Logroño, organizado por "Aula 25M" y en el que ha participado junto a otra diputada nacional de su partido, Sara Carreño, y al diputado de Podemos en el Parlamento Riojano, Germán Cantabrana.

La cofundadora de Podemos ha considerado que España vive "unas jornadas tristes" y "el día de ayer fue triste" porque con lo sucedido "las soluciones que el 15M quiso poner en pie para nuestro país, están más lejos".

"Estamos en unas jornadas decisivas, toca escuchar mucho, dialogar y entender que construcción de españa es una construcción colectiva que incluye todos los espacios y todas las zonas", ha afirmado la política gallega, que cree que "el ciclo de cambio de España corre el riesgo de cerrarse de forma abrupta e ilegítima por esta crisis de Estado".

Porque, ha recalcado, en España hay "una crisis profunda en lo institucional, por la corrupción, en lo social por la precariedad laboral, y en lo económico, con altas cifras de pobreza infantil" y "además hay una crisis territorial, que no es solo de Cataluña".

"Y si a través de la crisis en cataluña se cerrase el ciclo de cambio que abrió el 15M, se estaría traicionando a los valores sobre los que se generó ese cambio, que son la justicia social, que no haya precariedad, que no haya que irse de España para trabajar o no tengamos que ver desahucios", ha explicado.

El riesgo, ha dicho, es que "una crisis provocada por Rajoy y Puidemont cierre esos procesos de cambio" y por eso "no se puede consentir que el debate de las condiciones reales de la gente, quede sumido en el debate que surge de la crisis política en Cataluña".

Además "incluso aunque se resuelva el problema de Cataluña, que ahora es difícil, no se resolverá la estructura territorial de España".

Respecto a la posibilidad de que su partido recurra en el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha admitido que "todo está abierto" y "hay que ver cómo se aplica el artículo qué postura adopta Puidemont".

Pero "lo que hay que hacer, en cualquier caso, es buscar horizontes de solución a algo muy complejo y hace falta más gente que quiera arreglar las cosas y menos gente que tenga ganas de tener razón porque eso es lo que nos piden a todos en un momento de fracaso de la política como el que vivimos ayer".

Ha negado la posibilidad de que en España exista "un frente constitucionalista" porque lo que hay es "un frente de gente que defiende la Constitución del 78, que resolvió ciertas cosas, pero ha sido incapaz de arreglar otras y que generó un statu quo fracasado y obsoleto" por lo que "pedimos otro marco constitucional".

Sobre su situación en partido ha remarcado que "en Podemos no sobra nadie", pero le ha pedido a la formación que "cuente con un acento más intenso su proyecto para España".

"Hemos transmitido un relato en el que hemos hablado mucho de la situación catalana y poco de la crisis territorial española y eso hay que invertirlo, y además normalizar el debate dentro de las organizaciones porque somos muchos y no todos vamos a pensar lo mismo", ha concluido.