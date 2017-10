Podemos La Rioja lamenta que Puigdemont no convoque elecciones en Cataluña

Logroño, 26 oct (EFE).- Podemos La Rioja lamenta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya convocado elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña, ha informado hoy en una nota, tras conocer el anuncio del Puigdemont al respecto.

Esta formación política ha añadido que "las elecciones autonómicas no iban a ser la solución puesto que el sistema de equilibrios y tensiones iban a seguir manteniéndose en el Parlament, tal como lo dibujan todos los sondeos".

Sin embargo, ha asegurado que, "al menos, hubiera supuesto una muestra de voluntad política para aportar oportunidad y tiempo para la distensión y generar una hoja de ruta que dirija los próximos pasos a un diálogo honesto y en términos de legitimidad democrática".

Para Podemos, "esta última decisión viene a reafirmar cómo se ha construido el proceso de la crisis catalana, cada paso dado por una de las partes provoca la reacción de la otra sin dar opción a ningún punto de encuentro".

Podemos La Rioja también ha lamentado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución aparezca como "el único horizonte inmediato posible".

Según Podemos, "Puigdemont no puede declarar la independencia, no existe ni legalidad ni legitimidad para ello, pero la solución no pasa por la involución democrática que supone la aplicación del artículo 155 como exige el gobierno de Mariano Rajoy".