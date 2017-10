Bengoetxea confirma su presencia el domingo en Logroño "con dolor soportable"

Logroño, 26 oct (EFE).- El vigente campeón manomanista y del Cuatro y Medio, Bengoetxea VI, ha confirmado hoy su presencia en el partido de este torneo que se disputará en Logroño el domingo, con el pase a semifinales en juego, porque "el dolor es soportable".

Bengoetxea VI sufrió una rotura en el segundo dedo de la mano derecha que había puesto en cuestión su presencia en este partido, lo que hubiera supuesto su eliminación y el pase automático del riojano Víctor a semifinales.

Pero hoy se ha "probado" en el frontón Adarraga de Logroño, durante casi una hora y con una férula para proteger la zona afectada, tras lo que ha confirmado que jugará.

"He sentido un dolor que es soportable y he tomado la decisión de jugar el partido", ha explicado el pelotari navarro, que ha explicado que ya ha pasado por situaciones similares en otras ocasiones "y se que puedo afrontar este partido".

Ha admitido que "la decisión no ha sido fácil" pero "creo que puedo estar en condiciones y tengo la esperanza de hacer un buen partido" y "además, con las protecciones y los tacos, no me veo tan limitado, veo que lo puedo hacer y puedo soportar el dolor".

Respecto a su rival, Víctor, ha asegurado que no le sorprende el luchar con él por un puesto en semifinales "porque ha dado un salto de calidad, está inspirado y es el jugador que más velocidad le da a la pelota en todo el campeonato".

"Sé que el partido va a ser muy exigente y voy a intentar estar a la altura, olvidándome del dedo en cuanto empiece el partido, porque si no lo consigo va a estar muy complicado", ha concluido el delantero navarro.

Su rival, el riojano Víctor Esteban ha asegurado que tenía claro que Bengoetxea VI "iba a hacer todo lo posible por jugar" con lo que no le ha sorprendido que hoy confirme que estará el Adarraga el domingo "y creo que llegará en buenas condiciones".

El riojano, que pasa por su mejor momento como profesional, ha considerado que no tiene presión para este partido, a pesar de que es el que más opciones tiene de pasar a semifinales, ya que le basta con sumar 20 tantos.

"Solo quiero seguir la misma línea, con un juego serio, sin salirme del partido y dándole velocidad a la pelota, porque si juego a su ritmo tengo las de perder", ha afirmado el pelotari de Ezcaray, que también ha afirmado que no piensa "obsesionarse" con devolver la pelota a la derecha de su rival, donde tiene un dedo dañado.

Porque hasta ahora "ya he logrado lo que quería, creo que ha sido hasta el momento un grandísimo campeonato para mí y el domingo solo quiero salir con ilusión, con la esperanza de que la grada influya en el partido a mi favor y de tener suerte".