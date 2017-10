Olaizola espera un choque difícil ante Elezkano, que no depende de sí mismo

Pamplona, 25 oct (EFE).- El navarro Aimar Olaizola y el vizcaíno Danel Elezkano han separado hoy el material para el partido del sábado en el Labrit, en el que se jugarán el pase a semifinales del Cuatro y Medio, aunque el pelotari de Zaratamo no depende de sí mismo.

Olaizola asegurará el pase si gana el sábado e incluso se metería en semifinales si hace 20 tantos, mientras que Elezkano está obligado a ganar y además debe esperar otros resultados.

El pelotari de Goizueta ha afirmado tras la elección de material que espera un partido "muy complicado" el sábado, una especie de "eliminatoria" ante un rival que "ha subido mucho en esta distancia".

Olaizola ha indicado que está "acostumbrado" a este tipo de partido, aunque ha remarcado que "todos son distintos", y ha comentado que espera "jugar bien" para meterse en semifinales.

Elezkano, que ha admitido pasarlo "mal" tras la derrota por 22-21 ante Oinatz Bengoetxea el pasado sábado en el Labrit, ha señalado que para él era un "premio" jugar la liguilla, aunque buscará las semifinales "intentando disfrutar al máximo".

"Competir ante rivales de este nivel me hace sentirme bien y me ha hecho creer más en mí, pero lo que importan son los puntos. He tenido opciones en los dos partidos y no he sacado ninguno", ha señalado Elezkano, quien ha añadido que debe hacerlo "a la perfección" y ser "atrevido" para ganar a Olaizola.

Elezkano ha elegido pelotas de 106,1 y 106 gramos, y Olaizola ha escogido pelotas de 105,8 y 106,6 gramos, según informa Asegarce.