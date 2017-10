Intercambian conocimientos científicos y técnicas en tratamiento del ictus

Logroño, 25 oct (EFE).- Una docena de especialistas del Hospital San Pedro de Logroño y la Fundación Hospital de Calahorra participan hoy en la V Jornada de Rehabilitación de La Rioja, orientadas a intercambiar conocimientos científicos y técnicas en tratamiento del ictus cerebral y la conservación del dolor.

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha inaugurado hoy estas Jornadas, en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), organizadas en colaboración con la Sociedad Riojana de Medicina Física y Rehabilitación (SOMFIR), ha informado el Gobierno riojano, en una nota.

Esta actividad formativa surgió para mejorar la interrelación entre los profesionales de los servicios sanitarios de Rehabilitación del Sistema Público de Salud de La Rioja, lo que implica el intercambio de conocimientos científicos y la aplicación de técnicas específicas, así como para informar de las mejoras a introducir en la actividad asistencial diaria.

Martín ha destacado que la Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad cada día más fundamental en el engranaje del sistema sanitario.

"No solo diagnosticáis, tras una evaluación integral del paciente, sino que formuláis su tratamiento de forma totalmente personalizada, teniendo en cuenta cada uno de los condicionantes", ha dicho a los asistentes.

En la Jornada, se ha puesto de manifiesto que la labor de los médicos especialistas en Rehabilitación va ganado mayor relevancia con el paso del tiempo en el adecuado manejo y tratamiento del dolor y en los problemas derivados tras un infarto cerebral, como puede ser un trastorno motor en el que se produce una contracción involuntaria y persistente de un grupo muscular.

"En general, se piensa que cuando una persona sale de una operación de cáncer o termina su estancia en el hospital tras haber sufrido un ictus, se termina el proceso asistencial", ha indicado la consejera.

La Jornada se ha organizado este mes teniendo en cuenta las efemérides que se celebran en octubre: Día Mundial de Médico Rehabilitador, 13 de octubre; Día Mundial del Cáncer de Mama, 19 y el Día Mundial del Ictus Cerebral, el próximo domingo, 29.

Martín ha apostado por seguir realizando este tipo de intercambios de conocimiento entre profesionales ya que "mejorando los tratamientos de rehabilitación, acabamos mejorando la calidad de vida del paciente, que como decía, es nuestra lucha diaria".

"Al final, hacerle la vida más fácil a alguien que está sufriendo es el objetivo principal de todos los que estamos hoy aquí", ha recalcado Martín, quien ha enfatizado que "vuestra labor, esfuerzo y ganas de mejorar es la clave de todo".

"Lo he dicho muchas veces, pero no me canso en repetir que el mayor patrimonio que tiene el Sistema Público de Salud son sus profesionales", ha concluido Martín.

El III Plan de Salud cuenta con una línea específica de Discapacidad que coordina el jefe de servicio de Rehabilitación del Hospital San Pedro, el Doctor Marín, cuyo servicio colabora estrechamente con la Unidad de Ictus y con la consulta específica de Linfedema, en el Hospital General de La Rioja, para el tratamiento de este problema grave y discapacitante asociado al tratamiento y secuelas del cáncer de mama.