La IV Carrera de la Integración recaudará fondos para Proyecto Hombre

Logroño, 25 oct (EFE).- La IV Carrera y Marcha de la Integración se celebrará el próximo día 5 en Logroño y los fondos que se recauden de esta iniciativa se destinarán a Proyecto Hombre, ha informado hoy el concejal de Alcaldía y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino.

El donativo para la participación en la prueba es de 5 euros que incluye camiseta, bolsa del corredor y la participación en el sorteo de artículos donados por los patrocinadores y colaboradores, ha informado el Ayuntamiento, en una nota.

La organización de esta iniciativa popular y solidaria corre a cargo, por cuarto año consecutivo, de Logroño Deporte junto a Proyecto Hombre y con la colaboración de los vecinos de La Cava-Fardachón, junto a diferentes entidades y colectivos.

Además, esta cita deportiva está incluida y es puntuable para el IV Circuito Carreras del Ayuntamiento de Logroño.

A las 11:00 horas partirá la Marcha de la Integración y recorrerá los parques de los barrios de la Cava-Fardachón y San Adrián, con una distancia de 2 kilómetros, con salida y meta frente de la sede de la Asociación de Vecinos la Cava-Fardachón.

Es una prueba no competitiva para realizar a pie o corriendo, pero que en esta ocasión no es posible realizar ni en bici, ni en patines ya que hay partes del recorrido que no cuentan con asfalto, para las sillas y vehículos adaptados habrá unas variantes dispuestas con tramos alternativos, ha informado.

A las 12:00 horas se celebrará la Carrera, con una distancia de 7,5 kilómetros.

Esta prueba no competitiva se puede realizar exclusivamente corriendo o en bici de montaña BTT.

El recorrido comprende tramos no asfaltados por las inmediaciones del barrio y en esta edición se ha recortado la distancia para hacerlo más accesible, cómodo y seguro, con salida y llegada en el barrio de la Cava-Fardachón.

"A través de esta prueba queremos concienciar de la importancia que tiene la práctica del deporte en todos los ámbitos y entre todos los colectivos", ha explicado Merino.

Ha añadido que en Logroño Deporte "seguimos apostando por garantizar la práctica del deporte y del ejercicio físico y nos dirigimos a las personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad para las que contamos con actividades especialmente diseñadas para ellos. En esta carrera volveremos a aunar deporte y solidaridad, un binomio que tanto nos gusta juntar", ha explicado.

Merino ha agradecido a todos los colectivos y empresas que se han sumado nuevamente, algunos por cuarto año consecutivo, a la organización y preparación de esta carrera.

La Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón ha organizado además una serie de actividades para completar la jornada con hinchables y ambientación musical.