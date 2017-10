Las Jornadas del Queso de Munilla dan el salto y crearán un premio homologado

Logroño, 22 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Munilla trabaja con las administraciones competentes en la creación de un premio homologado, oficial, para los mejores quesos que concurran a las Jornadas del Queso de esta localidad, que este fin de semana cumplen su XX edición y que han sido "un éxito de público y ventas".

Así lo ha explicado hoy a Efe el alcalde de Munilla, Claudio García, quien ha detallado la participación en estas Jornadas de 19 quesos de oveja, cabra y vaca de denominaciones de origen de La Rioja, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Más de 5.000 personas han visitado los distintos puestos de degustación y venta que los productores de las queserías han instalado en el Frontón Municipal de esta pequeña localidad, que, con estas Jornadas, promociona su producto estrella, el Queso Camerano, y muestra los recursos naturales y culturales que ofrece el Valle de Cidacos.

El alcalde, quien se muestra satisfecho del resultado de esta iniciativa, ha asegurado que "el éxito" de la misma está en la organización, pero, sobre todo, en los queseros participantes, que son productores-elaboradores, que traen sus quesos a la venta.

"A esta feria viene lo mejor de lo mejor en quesos de España", ha añadido la primera autoridad municipal de Munilla, quien ha transmitido el sentir de los queseros participantes en esta nueva edición de las Jornadas, que están "satisfechos de sus ventas" y que consideran a esta Feria como "una de las mejores del norte de España".

El Ayuntamiento de Munilla, organizador de las Jornadas, en colaboración con el Gobierno riojano y la Asociación Valcidacos, tiene "lista" de otras queserías de España que quieren acudir a esta Feria, pero la idea del Consistorio es no superar la veintena, ya que el objetivo es "primar la calidad y no la calidad", ha asegurado el alcalde.

Ha informado de que, al ser unas Jornadas que, "cada año van a más y su calidad está más que contrastada", el Ayuntamiento ha querido dar un paso más y estudia completarlas, inicialmente para el próximo año, con un premio oficial homologado, cuyo fallo será el resultado de la valoración de un jurado de catadores de prestigio que se invitarán a Munilla para este certamen.

La existencia de un premio que, previsiblemente, tendrá varias categorías, es una iniciativa que la organización entiende que reforzará aún más el prestigio de estas jornadas y a sus queseros, algunos de los cuáles ya atesoran otros galardones recibidos en otros certámenes, ha informado el alcalde.

El Ayuntamiento de Munilla también estudia completar las Jornadas con una demostración de elaboración de queso en directo y alguna conferencia relacionada con la elaboración del queso, ha indicado.

La mejora de las infraestructuras en esta localidad riojana, de unos 100 habitantes, que se multiplican en verano, también ha permitido al Ayuntamiento pensar en estas nuevas iniciativas, además de ampliar el espacio para alguna quesería más, aunque ha insistido en que la idea es no sobrecargarla, ha recalcado.

El Gobierno de La Rioja ha estado hoy representado en esta cita gastronómica por su director general de Deporte, Carlos Yécora, ha informado el alcalde, quien ha agradecido su presencia.

Los asistentes han podido degustar y comprar quesos de Asturias -Denominación de Origen (DO) Cabrales-; Cantabria -Denominación de Origen Protegida (DOP) Picón-Bejes-Tresviso, DO Quesuco de Liébana, DO Queso de Nata de Cantabria y Queso Valluco-; y Castilla-León -Patamulo, Queso de oveja de Palencia, Queso de oveja Soria, DO Queso Zamorano-.

A ellos se han sumado quesos de Castilla-La Mancha -Queso de Cabra de Toledo-; Extremadura -Sierra de San Pedro-Los Baldíos-; La Rioja -DOP Queso Camerano, Queso de Oveja y Queso de Cabra-; Navarra -DO Roncal y Queso de Vaca- y País Vasco -DOP Idiazábal-.

Además de poder degustar y comprar quesos, la feria se ha completado hoy con expositores de información turística de la comunidad riojana y de la Marca La Rioja. Reserva de la Biosfera Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

El Ayuntamiento también ha organizado visitas guiadas gratuitas a Munilla para conocer, por ejemplo, las Iglesias de San Miguel y Santa María, el lavadero, el nevero y el yacimiento de icnitas -huellas fosilizadas de dinosaurios-.

Las jornadas, que se iniciaron hace veinte años solo como degustación y por iniciativa de una quesería de Munilla, están organizadas por el Ayuntamiento de Munilla y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de la Mancomunidad de Dinatur y de la Asociación Valcidacos.

Entre los participantes de esta edición figuran las queserías riojanas "La Era Alta", que elabora queso a partir de leche de oveja pasterizada; las Queserías "Tres Puentes" y "Ochoa", con queso fresco de cabra; y Quesos "Los Cameros"-Quesos "Celia", de la DOP Queso Camerano y que presenta queso de cabra suave, cremoso y con punto medio de acidez.

Por segundo año consecutivo, están presentes la Quesería cántabra "Elvira Monreal", que elabora Queso Valluco de oveja y de cabra, ambos con leche cruda; y la Quesería manchega "Cerrucos de Kanama", con queso de cabra de leche cruda de ganadería propia.

También participan las queserías cántabras "La Brañuca de Bejes", perteneciente a la DOP Picón-Bejes-Tresviso; Quesería "Herederos de Tomás Ruiz", de la DO Queso Nata de Cantabria y Quesería "Peña Sagra", que elabora queso de vaca y cabra de ganadería propia bajo la DOP Quesuco de Liébana.

La quesería asturiana "Los Puertos", que realiza queso de la DO Cabrales; la palentina "Campos Góticos", la soriana "Puerto de Oncala"; y la vallisoletana "Montequesos", una de las escasas elaboradoras de Queso Patamulo o Pataoveja de leche cruda de oveja, tradicional de la zona norte de Valladolid, son otras de las que están presentes en las jornadas.

También figuran las quesería zamorana "Ovinatur", de la DO Queso Zamorano; las navarras "Larra", bajo la DO Roncal, y "Miguelito"; la aragonesa "Capricho de Guara"; la alavesa "Olano", de la DOP Idiazábal; y la extremeña "Sierra San Pedro La Campiña", de la DO Alimentos de Extremadura, Sierra de San Pedro-Los Baldíos.