El 3 % de la población riojana sufre pobreza severa, con menos 342 ? al mes

Logroño, 17 oct (EFE).- Casi 9.500 riojanos, que suponen el 3 por ciento del total de la población de La Rioja, sufre pobreza severa, que supone que sus ingresos mensuales son inferiores a 342 euros, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

El presidente de la EAPN en La Rioja, Juan Antonio Meléndez, ha presentado hoy en una rueda de prensa este estudio, acompañado por su autor, el investigador Juan Carlos Llano.

La séptima edición de este informe, que analiza datos oficiales de 2016, evalúa el impacto de la pobreza con el indicador Arope -el índice de referencia en la UE que se sitúa en el 23 %- que tiene en cuenta los ingresos familiares, las carencias materiales y la baja intensidad del empleo.

El 17,4 % de la población de La Rioja (casi 55.000 habitantes) se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión, y supone la tercera mejor cifra de las comunidades españolas, cuya media nacional se sitúa en el 27,9 %, ha precisado Meléndez.

Ha precisado que el porcentaje de pobreza ha bajado en La Rioja casi el 10 % en relación a 2010, cuando el indicador Arope se situó en el 27,3 %, con más de 88.000 personas.

Este indicador Arope también mide la tasa de riesgo de pobreza, que alcanzó en 2016 el 11,9 % de la población, por lo que hay más de 37.500 personas pobres (17.843 hombres y 19.842 mujeres).

Este informe también mide la brecha de pobreza -los ingresos que le faltan a una persona para dejar de ser pobre-, que en La Rioja en 2016 se situó en el 38 por ciento del umbral de pobreza, de modo que cada riojano pobre necesita 3.100 euros anuales (258 al mes) para escapar de esta situación económica.

En relación a las personas mayores, el 49,2 % de las pensiones que se abonan en La Rioja, que corresponden a unas 33.000 personas, tienen un importe inferior al umbral de pobreza, y el 11,5 % (5.200 pensionistas) es menor al umbral de pobreza severa.

En cuanto a la privación material, el 5,9 % de la población riojana (18.632 personas) vive en condiciones de carencia material severa, una cifra muy similar a la media nacional.

Según estos datos, el 3,9 % de los residentes en La Rioja no puede permitirse una comida de proteínas cada dos días y casi el 12 % mantiene retrasos en pagos relacionados con la vivienda.

El 26,6 % de los riojanos no puede irse vacaciones una semana al año, el 22 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 9 % no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada.

Por otro lado, el 9,2 de la población riojana menor de 60 años vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que supone unas 21.000 personas.

Meléndez ha precisado que ha aumentado la tasa de empleados, pero no ha tenido repercusión en los hogares con menos empleo.

También ha dicho que la imagen de un mendigo no se corresponde a la pobreza, sino a la miseria, ya que la pobreza está más presente entre la sociedad, con muchas personas que "se esfuerzan por sobrevivir".

Por su parte, el autor del estudio ha apuntado que los datos de La Rioja son mejores que la media nacional, ya que en esta región se ha notado más la mejoría, especialmente entre las mujeres, pero sin embargo, "la situación de los más pobres ha empeorado".