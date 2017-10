Miércoles, 18 de octubre de 2017

CONSEJO GOBIERNO.- Oviedo.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, preside la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- Gijón.- Integrantes de los All Blacks dirigen un entrenamiento con alumnos de 5º y 6º de Primaria y ESO. Complejo Deportivo de Las Mestas de Gijón.

PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES.- Noreña.- El grupo argentino de música y humor Les Luthiers, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, participa en una actividad con escolares sobre la invención de palabras y la creación de nuevos significados.

PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- Oviedo.- Integrantes de la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los "All Blacks", mantienen en Oviedo un encuentro con los medios de comunicación con motivo de su distinción con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017.

PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- Oviedo.- Los científicos Rainer Weiss, Kip S. Thorne, Barry C. Barish, acompañados de Laura Cadonati, representante de la Colaboración Científica LIGO, ofrecen una rueda de prensa días antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017 por sus estudios de las ondas gravitacionales.

PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- Gijón.- Inauguración de la exposición "All Blacks. Historia de una camiseta invencible", a cargo de Steve Tew, CEO de la New Zealand Rugby Union, y jugadores de los All Blacks.

PREMIOS PRINCESA ARTES.- Oviedo.- El polifacético creador sudafricano William Kentridge, conocido por sus dibujos, pinturas, grabados, 'collages', esculturas y fotografías, y galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2017, ofrece una rueda de prensa.

PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Oviedo.- Los representantes de la Hispanic Society of America (HSA) Philippe de Montebello y Mitchell Codding visitan el Museo de Bellas Artes de Asturias. Asiste el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso.

PREMIOS PRINCESA ARTES.- Avilés.- El artista sudafricano William Kentridge participa en la representación de su obra "Paper Music".

