El verano frena los leves síntomas de recuperación económica, según la Cámara

Logroño, 11 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, ha lamentado hoy que el verano ha frenado los "leves" síntomas de recuperación económica de los seis primeros meses del año, lo que ha provocado una "pérdida de posiciones competitivas" respecto a otras comunidades.

Ruiz-Alejos, acompañado por el director general de la Cámara, Florencio Nicolás, ha presentado en una rueda de prensa los resultados de la encuesta de coyuntura empresarial correspondiente al tercer trimestre del año y las previsiones para el cuarto.

Los dos sectores con mayor peso en la economía riojana, industria y otros servicios, han finalizado el trimestre con saldos netos negativos del -7 y el -23, respectivamente, ha lamentado el presidente de esta institución empresarial.

En general, se ha cerrado el periodo con un saldo negativo de -3 puntos en el conjunto de sectores, ya que un 29 % de los encuestados aseguró que ha vendido más que en el trimestre anterior y un 32 % afirma lo contrario, mientras el 38 % restante dijo que sus ventas han sido iguales.

La encuesta de coyuntura empresarial de La Rioja, que elabora trimestralmente la Cámara de Comercio, fue respondida por 345 empresas, que respondieron cuestiones sobre cinco parámetros (cifra de negocio, trabajadores, precios, inversión y exportaciones) en cada sector (industria, construcción, comercio, turismo y otros servicios).

"El principal problema de La Rioja no es que crezca, que crece; ni que no exporte, que exporta; o que no tenga un buen porcentaje del PIB en industria, el problema es la pérdida de posiciones competitivas de la región respecto a otras y a la media", ha subrayado Ruiz-Alejos.

Ha indicado que, según la contabilidad oficial, que es "de parte", La Rioja ya ha salido de la crisis, ahora solo queda que salgan los riojanos.

También ha expresado su preocupación ante el dato de que dos productos emblemáticos riojanos, como el vino y el calzado, lleven cuatro meses consecutivos de pérdidas en sus exportaciones.

En este sentido, ha precisado que Álava exporta casi la misma cantidad de vino que La Rioja, a pesar de que el País Vasco tiene tres veces menos de viñedo amparado en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Con vino de la misma calidad y dentro de la misma denominación, ha considerado que en la comunidad vasca "realmente favorecen las exportaciones y en La Rioja aún se está pendiente del famoso Plan de Internacionalización".

En cuanto a los datos de la encuesta, Nicolás ha detallado que hay que remontarse un año para encontrar un trimestre con saldos negativos para la industria, que después de tres trimestres positivos ha finalizado con saldos netos negativos (-7).

Un 26 % aumentó ventas frente a un 32 % que las redujo, en el empleo el 60 % no movió plantillas y las inversiones tienen un tono moderado (84 % inamovible), aunque las previsiones son, tras estos meses de verano, de mejoría de los parámetros.

La construcción sigue con números positivos, registrando un repunte en las ventas reconocido por un 33 % de los constructores encuestados, pero el mercado de trabajo ha sido moderado: el 81 % no movió plantillas.

En precios, se aprecia tendencia al mantenimiento (91 %), algo similar en el futuro y a inversión también muestra estancamiento.

Respecto al comercio, ha registrado un trimestre positivo, un aumento del 57 % en ventas, un 35 % en creación de empleo y un 76 % de mantenimiento de precios.

Los meses de verano han traído los mejores resultados del trimestre para el sector del turismo, porque un 74 % asegura haber aumentado las ventas, en empleo hay saldo neto de +62, los precios tienden al mantenimiento y en la inversión el 71 % invariable, pero en el futuro se esperan peores datos.

En otros servicios, Al igual que Industria también registra datos negativos en cifra de negocio (-23), pero sin embargo, el empleo acaba con un saldo de +18 puntos, con estabilidad en los precios y en la inversión y las previsiones para el próximo trimestre son más positivas.

En cuanto a los factores que limitan la actividad, el más influyente en este trimestre vuelve a ser la debilidad de la demanda (63 %), seguido por el aumento de la competencia (54 %) y las dificultades de financiación o tesorería (19 %).

En relación a las preocupaciones de los empresarios riojanos, el panel de opinión refleja su inquietud ante la excesiva carga fiscal que sufren las empresas, los problemas de competitividad y la situación del consumo interno.