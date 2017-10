Nagore asegura que hay recursos suficientes para garantizar agua de boca

Logroño, 10 oct (EFE).- El consejero de Agricultura de La Rioja, Íñigo Nagore, ha asegurado que, "aunque la situación de sequía es preocupante, no vamos a tener problema con el agua de boca, ya que la mayoría de la población se abastece de sistemas regulados, que disponen de recursos suficientes para garantizar el abastecimiento".

Nagore, a preguntas de los periodistas sobre la situación actual de sequía en La Rioja, ha reconocido que, "de momento, no está mal, ya que no tenemos restricciones ni problemas de agua en prácticamente ningún municipio", aunque ha adelantado que "es verdad que si continúa la ausencia de lluvias en el tiempo, puede llegar un momento en el que los acuíferos no respondan".

"No se sabe lo que va a ocurrir, por lo que hay que estar preparados", según el consejero, quien ha confiado en que "dentro de poco tiempo comience a llover y terminemos con esta temporada, que es preocupante", ya que "ni ha llovido ni una gota en todo el mes de septiembre y en octubre parece que tampoco lo va a hacer".

Espera que "los acuíferos riojanos aguanten lo suficiente para no tener problemas de agua de boca en las cuencas no reguladas" y ha matizado que "en la mayoría de los abastecimientos no va a haber problemas porque gran parte de la población se abastece de sistemas regulados, como el del Iregua, o bien desde el eje del Ebro, ambos con recursos suficientes para garantizar el abastecimiento".

Por todo ello, Nagore ha hecho una "llamada a la tranquilidad y a la calma" porque "estoy convencido de que en la mayoría de los municipios no vamos a tener ningún problema de abastecimiento de agua".

Sin embargo, ha recomendado a los ciudadanos que, en la medida de sus posibilidades, "utilicen el agua de la forma más racional posible, intentando gastar lo mínimo e imprescindible exclusivamente porque nunca está de más ahorrar", sobre todo en una situación en la que "no sabemos exactamente lo que nos deparará el futuro".