González asegura que nadie como un aficionado a la tauromaquia quiere al toro

Logroño, 3 oct (EFE).- El miembro de la Academia Española de la Radio Manuel González García ha afirmado hoy, en declaraciones a Efe, que "nadie como un aficionado, un amante de la tauromaquia, quiere más a ese hermoso animal que es el toro".

González García (Herrera de Pisuerga, Palencia, 1943), afincado en la comunidad riojana desde hace muchos años y donde ha ejercido como crítico taurino durante más de cuatro décadas, pronunciará la conferencia "Por qué defiendo la tauromaquia" el próximo día cinco en Logroño, dentro del ciclo de la Asociación de Amigos de los Retablos de La Rioja.

Ha recordado que la tauromaquia está declarada como patrimonio cultural, "digno de protección en todo el territorio nacional", por lo que sería "una ilegalidad su prohibición".

Para él, todos los "poderes públicos" tienen el deber de conservar y promover el enriquecimiento de la tauromaquia, aunque ha reconocido que se atraviesa, en la actualidad, "una auténtica animadversión hacia la fiesta de los toros" por parte de grupos "mal llamados ecologistas".

González ha defendido que "solo quien profesa la ecología como ciencia" es el verdadero ecologista y no quien "pretende acabar" con una raza como es el toro de lidia.

Ha detallado que el "lobby animalista", con una visión que va "más allá de la mera mascota", tiende a "igualar a los animales con las personas, algo que nos está llevando a enfrentar al animalismo con el humanismo".

En esa línea, ha manifestado que existe "un exceso de cariño" con ciertos animales y ha citado al experto en caninos César Millán, para quien "tratar a un perro como un ser humano también es maltrato animal".

Para González son "tres valores muy importantes" los que sustentan la tauromaquia, como el ecológico, con el "protagonismo" del toro en más de 1.500 ganaderías dedicadas a su cría y casi medio millón de hectáreas dedicadas a ese fin.

A ello ha sumado el valor cultural, donde ha citado una "larga" lista de artistas de diferentes disciplinas que lo han desarrollado; y el impacto económico, que representa unos 1.600 millones de euros, al mismo tiempo que crea unos 200.000 puestos de trabajo y genera una asistencia de 25 millones de espectadores, algo que es "algo más que el doble" que en el cine o en el teatro, ha recalcado.

González ha añadido que, atendiendo a los juristas, "los animales no tienen derechos; algo que no significa que los hombres no tengamos obligaciones con los animales".

De ahí, ha dicho, que el Código Penal castiga el maltrato animal, "no por ser un derecho, sino por ser un deber con el animal, de la misma forma que tenemos deberes con el medio ambiente, cuidándolo, evitando incendios o contaminando aguas y, por eso, ni los árboles ni el agua tienen derechos".